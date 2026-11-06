Paraguays Präsident Santiago Peña abgesetzt - Ueno-Bankenskandal führt zur Amtsenthebung

Paraguays Präsident Santiago Peña wurde infolge des Ueno-Bankenskandals seines Amtes enthoben. Vizepräsident Pedro Alliana übernahm die Macht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Pflichtverletzung.

Paraguay s Präsident Santiago Peña ist infolge der tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise um die Digitalbank Ueno seines Amtes enthoben worden. Die Entlassung erfolgte unmittelbar, nachdem ein Amtsenthebung sverfahren im Kongress der Hauptstadt Asunción erfolgreich vorangetrieben wurde. Der Ex-Präsident wird nun einer Pflichtverletzung im Amt beschuldigt und steht vor einer strafrechtlichen Verfolgung.

Dieser dramatische politische Wendepunkt markiert das Ende der Präsidentschaft von Santiago Peña und den raschen Machtwechsel in Paraguay. Die Entscheidung des Gesetzgebers reagiert auf die massiven Vorwürfe, die Regierung habe die Pleite der zentralen Finanzinstitution verschleppt. Damit endet auch die direkte politische Führung des Landes durch die regierende Colorado-Partei.

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Mechanismus der Entlassung und Rücktrittsgesuch

Das Verfahren zur Amtsenthebung von Santiago Peña wurde durch einen spezifischen juristischen und politischen Mechanismus eingeleitet, der auf der Verfassung Paraguays basiert. Zuvor hatte der Präsident am Donnerstag sein Rücktrittsgesuch eingereicht, um diesem schwebenden Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen. Dieser Versuch, die politische Verantwortung durch freiwilligen Rücktritt zu umgehen, scheiterte jedoch grundlegend.

Weder der Senat noch die Abgeordnetenkammer nahmen das Rücktrittsgesuch von Santiago Peña an. Eine gemeinsame Sitzung beider Parlamentskammern konnte nicht mehr über das Gesuch abstimmen, da sie infolge des Rückzugs von Abgeordneten der regierenden Colorado-Partei aus dem Sitzungssaal nicht mehr beschlussfähig war. Dieser taktische Abgang der Abgeordneten führte dazu, dass die erforderliche Mehrheit für die Annahme des Rücktritts fehlt und Santiago Peña zunächst im Amt verblieb, bevor die eigentliche Entlassung vollzogen wurde.

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Ursachen der Krise und Vorwürfe gegen Peña

Auslöser der politischen Turbulenzen ist die Bankenkrise um die Digitalbank Ueno, deren Zusammenbruch Millionen von Bürgern um ihre Ersparnisse gebracht hat. Die Zentralbank hatte die Woche zuvor ein Abwicklungsverfahren eingeleitet, nachdem die Eigenkapitalquote des Geldinstituts unter den vorgeschriebenen Mindestwert gefallen war. In der Folge konnten Kundinnen und Kunden zeitweise nicht mehr auf ihre Konten zugreifen, was zu massiver Verunsicherung in der Bevölkerung führte.

Den Vorwürfen zufolge unterhielt Santiago Peña bis März 2025 Geschäftsbeziehungen zur Unternehmensgruppe Grupo Vázquez, zu der auch die Ueno-Bank gehörte. Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte wies Peña stets zurück, doch die Generalstaatsanwaltschaft hat inzwischen mehrere Ermittlungen gegen den Präsidenten eingeleitet. Im Fokus stehen dabei die Aufsicht über die Ueno-Bank, deren Abwicklung sowie die Bereitstellung öffentlicher Mittel für das Geldinstitut.

Die öffentliche Wut entlud sich in der Hauptstadt Asunción, wo Hunderte Menschen vor dem Kongress demonstrierten und nicht nur den Rücktritt, sondern auch die Bestrafung von Santiago Peña forderten. Kritiker werfen dem Präsidenten eine mittlere Mitschuld an der Pleite der Bank vor, da die Ueno-Bank in den vergangenen Jahren zu einer der größten des Landes gewachsen war und rund 2,8 Millionen Kunden bediente, was etwa 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung entspricht.

Rechtliche Implikationen und politische Konsequenzen

Die Entlassung hat schwerwiegende rechtliche Konsequenzen für den Ex-Präsidenten, da die paraguayische Verfassung besondere Regelungen für ehemalige Staatschefs vorsieht. Normalerweise werden ehemalige Präsidenten Senatoren auf Lebenszeit und genießen dadurch parlamentarische Immunität. Eine Ausnahme gilt jedoch für Präsidenten, die in einem Amtsenthebungsverfahren schuldig gesprochen werden.

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Die Staatsanwaltschaft hat umgehend ein Strafverfahren gegen den Ex-Präsidenten eingeleitet und seine Festnahme angeordnet. Wäre Peñas Rücktritt angenommen worden, hätte er einem solchen Verfahren möglicherweise entgehen können. Die Ablehnung des Rücktritts durch das Parlament hat nun den Weg für eine strafrechtliche Verfolgung frei gemacht, die sich auf die versäumte Bankenaufsicht und die finanzielle Schieflage der Ueno-Bank konzentriert.

Folgen für den Staat und neuer Staatschef

Nach der Absetzung von Santiago Peña ist, wie in der Verfassung vorgegeben, umgehend Vizepräsident Pedro Alliana als Nachfolger vereidigt worden. Seine Amtszeit soll bis August 2028 dauern, was eine vorzeitige Beendigung der Legislaturperiode verhindert. Bereits zuvor machte die Abgeordnetenkammer den Weg für diesen Fall frei, indem sie ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Vizepräsidenten ablehnte, um eine stabile Übergangslösung zu gewährleisten.

Die Ueno-Bank-Pleite hat bereits mehrere personelle Konsequenzen auf höchster Ebene des Staates gehabt. Führungskräfte der Bank wurden festgenommen, Zentralbankchef Carlos Carvallo verlor sein Amt und Innenminister Enrique Riera trat zurück. Die Zentralbank hat inzwischen mit Garantiezahlungen an die betroffenen Einleger begonnen, um die wirtschaftlichen Schäden zu begrenzen und das Vertrauen in das Finanzsystem wiederherzustellen.