Paraguay: Ex-Präsident Peña unter Hausarrest nach Ueno-Bankenpleite

Nach dem Zusammenbruch der Digitalbank Ueno steht der abgesetzte Präsident Santiago Peña wegen Untreueverdachts unter Hausarrest, während sein Nachfolger Alliana die Krise managt.

Der abgesetzte Präsident von Paraguay, Santiago Peña, befindet sich seit mehreren Tagen unter Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass der ehemalige Staatschef wegen des Verdachts auf Untreue auf seinem Wohnsitz festgehalten wird. Er wird dort inhaftiert bleiben, bis er der spezialisierten Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Korruption der Staatsanwaltschaft vorgeführt wird.

Hintergrund der Bankenpleite von Ueno

Die juristischen Schritte gegen Peña stehen im direkten Zusammenhang mit der Pleite der Digitalbank Ueno. Innerhalb von weniger Jahren war die Bank zur fünftgrößten Einrichtung Paraguays aufgestiegen, gemessen an den Einlagen. Mehr als 800 Millionen US-Dollar aus öffentlichen Mitteln trugen maßgeblich zu diesem raschen Wachstum bei. Die Bank erwarb mehr als zwei Drittel der erwachsenen Bevölkerung des Landes als Kunden.

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Nachdem die Zentralbank Paraguays am 3. November die Kontrolle über Ueno übernommen hatte, gerieten fast drei Millionen Kunden zunächst in eine prekäre Lage, da sie nicht auf ihre Ersparnisse zugreifen konnten. Diese Situation löste massive Proteste aus, bei denen Tausende Menschen auf die Straßen gingen, um gegen die Blockade ihrer Konten zu demonstrieren.

Politische Eskalation und Neuwahlen

Die politische Dimension der Krise verschärfte sich durch das Vorgehen des Senats. Am 4. November setzte der Senat Peña wegen Fehlverhaltens im Amt ab. Alle 44 anwesenden Senatoren stimmten einstimmig für die Absetzung. Durch diesen Schritt verliert Peña den Anspruch auf einen lebenslangen Sitz im Senat sowie die damit verbundene parlamentarische Immunität.

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Noch am selben Tag wurde der bisherige Vizepräsident Pedro Alliana als neuer Präsident vereidigt. Er soll die laufende Amtszeit bis August 2028 zu Ende führen. Alliana gehört der konservativen Colorado-Partei an, die das Land seit Langem dominiert. Der 52-Jährige war zuvor Gouverneur der südlichen Provinz Ñeembucú und Präsident des Unterhauses.

Konflikt zwischen Exekutive und Legislative

Allianas Übergang zur Macht verlief nicht reibungslos. Der Kongress lehnte Peñas Rücktrittsgesuch ab, das dieser am 5. November einreichte, und stattdessen wurde ein Amtsenthebungsverfahren gegen Alliana eingeleitet. Abgeordnete der Opposition legten diesen Vorstoß formell zu den Akten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen Alliana, was die politische Instabilität weiter erhöht.

Den Abgeordneten wurde vorgeworfen, Peña habe seinen politischen Einfluss genutzt, um Hunderte Millionen Dollar an öffentlichen Geldern an Ueno zu lenken. Peña bestritt jedes Fehlverhalten. Er war an der Muttergesellschaft der Bank beteiligt gewesen, hatte seine Anteile jedoch im vergangenen Jahr auf Druck abgegeben.

Wirtschaftliche Folgen und Ausblick

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Bankenpleite sind für die Bevölkerung spürbar. Die Einlagensicherung deckt nach Angaben der Zentralbank nahezu alle Kunden der Bank ab. Erste Kunden erhielten am Donnerstag wieder Zugang zu ihren Guthaben, was als erster Schritt zur Normalisierung gewertet wird.

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Zusätzlich zu den Ermittlungen gegen Peña wurde die Festnahme des ehemaligen Zentralbankchefs Carlos Carvallo angeordnet. Ob Carvallo bereits in Haft ist, blieb zunächst unklar. Die Kombination aus strafrechtlicher Verfolgung der ehemaligen Führungsspitze und dem politischen Machtkampf zwischen dem neuen Präsidenten und dem Kongress prägt die aktuelle Lage in Paraguay.