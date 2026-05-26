Paragliderin überlebt Zusammenstoß mit Cessna - Wer muss wem ausweichen?

Eine Paragliderin überlebt mit Glück den Zusammenstoß mit einer Cessna. Der Unfall wirft Fragen auf: Wer muss wem ausweichen? Und warum sehen sich Motorpiloten und Gleitschirmpiloten im selben Luftraum oft erst im letzten Moment?

Eine Paraglider in überlebt mit Glück den Zusammenstoß mit einer Cessna . Der Unfall wirft Fragen auf: Wer muss wem ausweichen? Und warum sehen sich Motorpiloten und Gleitschirmpiloten im selben Luftraum oft erst im letzten Moment?

Man sieht, wie eine Person ihren Kopf nach hinten dreht, über ihr ein pink-gelb-weißer Gleitschirm. Von hinten kommt einmotoriges Kleinflugzeug mit der Kennung OE-KAF auf gleicher Höhe. Es ist der letzte Moment, festgehalten von der Kamera der Paragliderin. Eine Sekunde später trifft das Flugzeug den Gleitschirm und zerfetzt ihn.

Im Anschluss zeigt das Video, wie die Person mehrfach herumgeschleudert wird, den Rettungsfallschirm öffnet und abgebremst zu Boden gleitet. So, ich lebe noch, und das ist die Hauptsache, ist der erste Satz, den die Gleitschirmpilotin nach ihrer Landung in dem Video sagt. Zum Glück blieb sie mehr oder weniger unverletzt.

Kollisionen zwischen Gleitschirmen und anderen Luftfahrzeugen sind extrem selten, erklärt Karl Slezak vom Referat Ausbildung, Sicherheit und Technik beim Deutschen Hängegleiterverband (DHV) gegenüber aeroTELEGRAPH: Bei rund einer Million Gleitschirmflügen pro Jahr allein von deutschen Pilotinnen und Piloten sind uns nur eine Handvoll Einzelfälle aus ganz Europa aus den vergangenen Jahren bekannt. Der Zusammenstoß aus dem Video ereignete sich am 23. Mai gegen 13:15 Uhr am östlichen Rand der Kitzbüheler Alpen in etwa 1700 Metern Höhe.

Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Pilot des Flugzeugs sagte laut österreichischen Medien, er habe den Gleitschirm zu spät gesehen und nicht mehr ausweichen können. Die Cessna konnte trotz Gleitschirmresten und Leinen, die sich in ihr verfangen hatten, sicher landen.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Welche rechtlichen Grundlagen gelten in diesem Fall? Und wie müssen sich Paraglider und Kleinflugzeuge ausweichen? Der Luftraum ist nach Icao-Richtlinien in die Klassen A bis G eingeteilt.

Während der Linienverkehr im kontrollierten Luftraum C unterwegs ist und nur von Flugzeugen mit Instrumentenflugausrüstung sowie entsprechender Freigabe genutzt werden darf, ist der Luftraum G für alle offen. Dort bewegen sich Gleitschirmpilotinnen, Drachenflieger, Kleinflugzeuge und andere Luftfahrzeuge. In Luftraum G fliegen sie ohne Flugsicherung, Transponderpflicht und Funkkontakt. In Deutschland dürfen Gleitschirmpiloten abseits von Beschränkungsgebieten normalerweise bis Flugfläche 100 fliegen, im Alpenraum bis Flugfläche 130, sagt Slezak.

Das entspricht rund 3000 bis 4000 Meter über dem Meeresspiegel. In Lauftraum G heißt es: Sehen und gesehen werden. Dabei gibt es klare Regeln. Grundsätzlich gilt: Motorisierte Luftfahrzeuge haben Segelflugzeugen, Ballonen und Hängegleitern auszuweichen.

Wer von rechts kommt, hat Vorfahrt. Wer überholt, muss ausweichen, meist nach rechts oder oben. Fliegen zwei Luftfahrzeuge frontal aufeinander zu, weichen beide nach rechts aus. Die Kollision vom 23.

Mai ereignete sich in rund 1700 Metern Höhe und damit mitten im unkontrollierten Luftraum G. Dem Piloten der Cessna muss bewusst gewesen sein, dass er über einem Gebiet fliegt, das bei Thermikfliegern wie Paragleitern oder Drachenfliegern äußerst beliebt ist. Zum einen gilt die Region Schmittenhöhe bei Zell am See als eines der bekanntesten Paragleit-Gebiete der Alpen. Zum anderen hat die österreichische Flugsicherung Austro Control in der offiziellen Sichtflugkarte südlich von Zell am See einen Bereich für Gleitschirm- und Segelflugbetrieb ausgewiesen.

Mehrere Zonen rund um den Flugplatz sind zudem mit Avoid markiert, damit sind Bereiche gemeint, die Motorpiloten meiden sollten, zum Beispiel wegen intensiver Nutzung durch Luftsportbetrieb. In Deutschland sind die meistbeflogenen Fluggelände in der Icao-Karte mit dem Symbol eines Hängegleiters gekennzeichnet, viele weniger frequentierte Hangfluggelände aber nicht, erklärt Slezak vom Referat Ausbildung, Sicherheit und Technik des DHV. Grundsätzlich gebe es aber keine exklusiv für Paragleiter reservierten Lufträume, sagt der Experte. Rechtlich darf in den Lufträumen jeder fliegen.

Der Cessna-Pilot gibt an, die Gleitschirmpilotin zu spät gesehen zu haben. Slazek sagt dazu, Gleitschirme seien mit 20 bis 30 Quadratmetern Fläche recht groß und meist bunt. Fast unsichtbar sind sie also nicht, leicht zu entdecken aber auch nicht immer, besonders vor wechselndem Bergpanorama. Problemtisch ist, dass sie weder einen Transponder noch andere Ortungsgeräte mitführen müssen.

Doch was kann die Sicherheit verbessern? Unsere Empfehlung ist, den Gleitschirm in gut sichtbaren Farben zu wählen, so der Experte. Elektronische Sichtbarkeit sei zudem ein wachsendes Thema, in Deutschland wie in ganz Europa. Viele Streckenflieger nutzten bereits FLARM, ADS-L stehe als nächster Schritt auf der Agenda, nicht zuletzt wegen möglicher Konflikte mit Drohnen





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paraglider Cessna Zusammenstoß Luftraum Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gleitschirmpilotin überlebt Kollision mit Cessna und filmt dramatische SekundenEine Gleitschirmpilotin aus Oberösterreich ist in der Luft mit einer Cessna kollidiert. Die 44-jährige Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und mit lediglich leichten Verletzungen notlanden.

Read more »

Austrian Woman Survives Close Call with Cessna, Filming CrashAn Austrian woman survived a near-miss with a Cessna, filming the entire incident. The Cessna clipped her parachute, causing it to rip, but she was able to deploy her emergency parachute and land safely.

Read more »

Paragleiterin entgleitet im Flugzeug-KollisionsunfallEine Paragleiterin überlebte knapp einen Zusammenstoß mit einem Kleinflugzeug über dem österreichischen Pinzgau.(Quelle: Instagram)

Read more »

Sabrina T. bleibt unverletzt, nachdem sie von Cessna erfasst wurdeSabrina T. hat sich zum Vorfall geäußert und sich gegen Kritik wehrt. Sie hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie sie von einem Kleinflugzeug erfasst wurde und wie sie unverletzt landete.

Read more »