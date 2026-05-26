Paragleiterin survives plane crash, thanks to her parachute

A paragliderist in Austria survived a plane crash after her parachute was ripped by a Cessna 172. She is now suing the pilot for endangering her life.

Dieses Video zeigt den Moment des Zusammenpralls.6,5 Millionen Mal wurde das Video der Kollision zwischen einer Paragleiterin und einer Cessna auf Instagram angeschaut. Die 44-jährige Österreicherin überlebte den Zusammenstoss über Zell am See dank ihres Rettungsschirms.

Sie kündigt an, den Fall "ohne Drama seinen ordentlichen Rechtsweg gehen" zu lassen, und sagt, sie kenne den Piloten.

"Um es in meinen Worten zu sagen: Oida, leck mich am Ar***", schreibt die Paragleiterin aus Österreich, deren viral ging. Dass es so oft geteilt wurde, damit hatte die 44-Jährige nicht gerechnet, 6,5 Milllionen Mal wurde es auf der Social-Media-Plattform angeschaut und zighaft geteilt. Was war geschehen? Vor einem Tag teilt sie ein Video, das sie auf einem Paragliding-Flug am Wochenende hoch über Zell am See in Österreich zeigt.

Dazu der Kommentar: "Der Tag, an dem dich als Paragleiter eine Cessna172 aus dem Himmel holt.

". Denn plötzlich erscheint wie aus dem Nichts ein Kleinflugzeug von hinten und rammt die Österreicherin. Ihr Fallschirm wird zerfetzt, sie gerät ins Taumeln, nur noch der Rettungsschirm kann sie retten. Sie landet wenig später sicher und nur leicht verletzt auf einem Waldweg.

In ihrem neuesten Instagram-Post sagt die Sportlerin: "Den grössten Dank an meinen Lebensretter: meinen Rettungsschirm.

". Auch stellt sie klar und reagiert damit offenbar auf kritische Kommentare der Community, dass sie sich nicht nirgends aufgehalten hatte, wo sie nicht hätte sein dürfen. Und: "Nein, als Paragleiter kannst du einem Kleinflugzeug nicht ausweichen. Er ist als motorisiertes Luftfahrzeug ausweichpflichtig.

Der Pilot des Flugzeugs ist auch sicher gelandet.

". Und: "Ja, ich weiss, wer das war.

". Gemäss "Bild"-Zeitung ermittelt die Polizei gegen den Cessna-Piloten.

"Im Raum steht für den Piloten das Delikt der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, welches mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten bedroht ist", wird ein Beamter zitiert. Die Gleitschirmfliegerin schreibt, dass der Unfall "ganz offiziell, ohne Drama seinen ordentlichen Rechtsweg gehen" werde. Ja, ich habe das schon einmal ausprobiert. Toll





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Paraglider Plane Crash Suing Pilot Endangering Life

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