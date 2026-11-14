Päpstlicher Besuch in Argentinien und Gedenkfeier in Krakau

Papst Leo besucht Argentinien zum ersten Mal seit 1987 und feiert die Messe in Luján. In Krakau trauern Menschen nach einem Schusswaffenangriff zusammen.

Derzeit finden auf der ganzen Welt bedeutende Ereignisse statt, die die internationale Berichterstattung dominieren. Besonders hervorzuheben ist die Ankunft von Papst Leo in Argentinien sowie die Trauerbewältigung in Polen nach einer Gewalttat.

Am 11. November 2026 startet Papst Leo seine zwölftägige Reise nach Südamerika. Diese Pilgerreise ist historisch bedeutsam, da es sich um den ersten päpstlichen Besuch auf argentinischem Boden seit dem Jahr 1987 handelt. Die Reise zielt darauf ab, die Gläubigen in der Region zu stärken und spirituelle Verbundenheit herzustellen.

Also read Argentinien unterliegt Uruguay, Japan schlägt junges Brasilien

Ein zentraler Höhepunkt dieser Südamerikareise findet vor der Basilika von Luján statt. Dort feiert Papst Leo die Heilige Messe und grüßt die anwesenden Gläubigen aus einem offenen Papamobil. Diese Geste der Nähe ist typisch für seinen Führungsstil und soll den Menschen eine persönliche Verbindung zum Papsttum ermöglichen.

Parallel zu den religiösen Ereignissen trauert die Stadt Krakau in Polen. Am 9. November 2026 versammelte sich die Bevölkerung auf dem Hauptmarkt. Die Menschen trafen sich in bewegender Eintracht, um den Opfern des jüngsten Schusswaffenangriffs zu gedenken. Der Fokus lag dabei auf der gemeinsamen Suche nach Trost und dem Zusammenhalt der Gemeinschaft.

Advertisement

Die Gedenkfeier in Krakau unterstreicht die Bedeutung von Solidarität in Krisenzeiten. Durch das gemeinsame Erinnern finden die Bürger der Stadt Unterstützung bei der Verarbeitung des traumatischen Ereignisses. Die Einheit auf dem Hauptmarkt zeigt, wie stark das Bedürfnis nach sozialem Rückhalt nach solchen Gewalttaten ist.

Neben diesen politischen und religiösen Schwerpunkten gibt es weitere kulturelle Highlights. So proben in London angehende Weihnachtsmänner und -frauen auf einer Berufsakademie ihren Auftritt. Diese Vorbereitungen sind Teil der festlichen Saison, die im Winter ihren Höhepunkt findet.

In Südkorea sorgt Jo Yang-hwan für Aufsehen. Der Besitzer von Gänsen lässt seine gefiederten Schützlinge im Gleichschritt durch die Stadt Jeonju führen. Dabei verwandelt er selbst einen Zebrastreifen in eine charmante Fussgängerzone, die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Die Schweiz feiert am 12. November 2026 den Zukunftstag. Kinder erkunden in diesem Rahmen verschiedene Berufe, etwa im Unispital Lausanne. Dort behandeln sie spielerisch ihre Spitalängste, indem sie medizinische Szenarien nachspielen und sogar einen Plüschelefanten verarzten.

International beeindruckt auch die katalanische Artistengruppe Castellers de Vilafranca. In Tokio bauten sie anlässlich ihrer Japantour eine ihrer berühmten Menschenburgen. Diese traditionelle Akrobatik wurde 2010 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt und zieht tausende Betrachter an.

Advertisement

Der Herbst zeigt sich in Bern am 11. November 2026 von seiner friedlichen Seite. Stadtpräsidentin Marieke Kruit verabschiedet den Berner Fasnachtsbären liebevoll in den Winterschlaf. Dieser Ritus markiert das Ende der Vorbereitungszeit für die Fasnacht, die im Februar mit drei Tagen voller Guggenmusik und Maskenrausch beginnt.

In der Natur verwandeln sich die Wälder in Zürich aktuell in ein Farbenmeer. Unzählige Baumkronen färben sich im Herbst, bevor sie den Winter einläuten. Dieses natürliche Schauspiel bietet einen ruhigen Kontrast zu den hektischen politischen und kulturellen Ereignissen der vergangenen Tage.

Sozialer Zusammenhalt zeigt sich auch in Seoul. Angestellte der Hana Bank bereiten am 11. November 2026 traditionell Kimchi für bedürftige Nachbarn zu. Diese alljährliche Wohlfühl-Tradition im November dient dazu, Körper und Seele durch gemeinsames Handwerk und Nahrung zu stärken.

Der Künstler Eric Morris präsentiert aktuell ein imposantes Werk in Seattle. In der Saint Mark's Cathedral ist während einer Kulturausstellung ein rund sieben Meter grosses Modell der Erde zu sehen. Die schwebende Riesenkugel "Terra" bietet Besuchern die Möglichkeit, die Erde zum Greifen nah zu erleben und andächtig zu betrachten.

Alle diese Ereignisse, von der Politik über Religion bis hin zu Kunst und Natur, prägen das Bild des Novembers 2026. Sie zeigen die Vielfalt menschlicher Aktivitäten und die Fähigkeit, sich mit Traditionen, Trauer und Freude auseinanderzusetzen.