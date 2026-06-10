Papst Leo XIV. würdigt Sagrada Familia als Meisterwerk der Einheit

Bei seinem ersten Spanienbesuch seit fünfzehn Jahren zelebrierte Papst Leo XIV. eine Messe in der Sagrada Familia und würdigte das Bauwerk als Symbol der Einheit und Harmonie.

Papst Leo XIV. hat bei seinem ersten Spanien besuch seit fünfzehn Jahren die Sagrada Familia in Barcelona als Meisterwerk aus Steinen, Farben und Licht gewürdigt. In einer feierlichen Messe zum 100.

Todestag des Architekten Antoni Gaudí betonte der Papst, dass die Basilika nicht nur ein architektonisches Wunder sei, sondern auch ein spirituelles Symbol für die Einheit und Harmonie ganz Spaniens. Das Gotteshaus, dessen Bau seit 1882 andauert, gleiche einer lebenslangen Reise, die alle Christen unternehmen, um Gott zu finden. Der spanische König Felipe VI. , Königin Letizia und Ministerpräsident Pedro Sánchez wohnten der Messe bei, während ein Chor mit mehreren hundert Sängerinnen und Sängern die hohen Gewölbe mit Gesang erfüllte.

Die Sagrada Familia, die nach der Fertigstellung des letzten Turms mit einer Höhe von 172,5 Metern zur höchsten Kirche der Welt aufgestiegen ist, wurde von Gaudí als monumentale Synthese aus christlicher Symbolik und natürlichen Formen konzipiert. Der Papst verwies darauf, dass die unvollendete Basilika ein Sinnbild für den unaufhörlichen Glaubensweg der Menschheit sei - ein Bauprojekt, das Generationen vereine. Die Feierlichkeiten umfassten zudem eine spektakuläre Lichtshow, die die Fassaden in bunte Muster tauchte und die Weihe des neuen Turms begleitete.

Bereits am Vortag hatte Leo XIV. in Madrid eine politische Botschaft ausgesandt und in einer Rede vor Regierungsvertretern die Bedeutung des Dialogs in einer pluralistischen Gesellschaft hervorgehoben. Der Papst, der für seine progressive Haltung bekannt ist, rief zu mehr Zusammenhalt in Europa auf und kritisierte indirekt nationalistische Tendenzen. Der Besuch in Barcelona war der Höhepunkt einer einwöchigen Reise, die ihn auch nach Santiago de Compostela und ins Baskenland führte.

Die Sagrada Familia, die jährlich Millionen Touristen anzieht, ist nicht nur ein religiöser Ort, sondern auch ein UNESCO-Weltkulturerbe und ein nationales Symbol. Gaudís Meisterwerk verbindet gotische und Jugendstil-Elemente mit einer kühnen, von der Natur inspirierten Ästhetik. Die Fertigstellung des Baus ist für das Jahr 2030 geplant, und der neue Turm markiert einen weiteren Schritt zur Vollendung. Der Papst betonte, dass die Kirche als lebendiger Organismus verstanden werden müsse, in dem alle Gläubigen wie Steine eines Bauwerks zusammengefügt seien.

Die Messe endete mit einem Segen für die Menschen und einem Appell, die spanische Identität zu bewahren. Die Reaktionen der Bevölkerung waren überwältigend: Zehntausende säumten die Straßen, um den Papst zu sehen, und viele blieben bis zur nächtlichen Lichtshow. Die spanischen Medien feierten den Besuch als historischen Moment. Kritiker hingegen bemängelten die hohen Kosten der päpstlichen Reisen zu einer Zeit, in der die Kirche mit sinkenden Mitgliederzahlen kämpft.

Dennoch überwog die positive Resonanz. Die Sagrada Familia bleibt ein faszinierendes Bauprojekt, das die Fantasie der Menschen weltweit beflügelt. Gaudís Vision, eine Kathedrale für das Volk zu schaffen, die die Schöpfung Gottes widerspiegelt, wird durch den päpstlichen Segen zusätzlich aufgewertet. Der Besuch Papst Leos XIV. wird als bedeutender Schritt zur Stärkung der katholischen Gemeinschaft in Spanien und zur Förderung des interkulturellen Dialogs gewertet.

Die Einheit und Harmonie, die der Papst beschwor, sind in Zeiten politischer Polarisierung wichtiger denn je. Die Sagrada Familia, ein Werk der Superlative, bleibt ein Leuchtfeuer der Hoffnung und des Glaubens





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