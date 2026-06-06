Papst Leo XIV. ruft Jugendliche in Madrid zu Friedensboten auf

Bei seiner Spanien-Reise fordert Papst Leo XIV. Hunderttausende Jugendliche auf, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Er kritisiert Polarisierung und Krieg und ruft zu Dialog und Versöhnung auf.

Papst Leo XIV. hat bei der ersten Großveranstaltung seiner Spanien -Reise Hunderttausende Jugend liche aufgerufen, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. Angesichts der Leere von Gleichgültigkeit und Konformismus, angesichts der Gewalt von Krieg und Lüge, seid ihr selbst der Funke einer neuen Menschheit, fügte das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken bei der Jugend -Vigilie auf der Plaza de Lima in der spanischen Hauptstadt Madrid hinzu.

Spanische Behörden schätzten die Zahl der Teilnehmer auf rund 500.000, die Organisatoren sprachen von 600.000 Menschen. Papst Leo XIV. , begleitet vom Erzbischof von Madrid, Kardinal Jose Cobo Cano, traf auf dem Lima-Platz zu einem gemeinsamen Gebet mit Gläubigen anlässlich seines apostolischen Besuchs. Bei einer Begegnung mit Vertretern des Staates, der Zivilgesellschaft und ausländischen Diplomaten in Madrid bedauerte der Papst, dass die Botschaft des Friedens in diesen Zeiten leider für manche naiv und für andere provokativ klingt.

Er kritisierte, dass die Versuchung, durch das Schüren von Polarisierungen an Popularität zu gewinnen, eher zu- als abzunehmen scheine. Die Menschenwürde werde weiterhin verletzt, fügte Leo hinzu, der in der Vergangenheit scharfe Kritik an Trumps Abschiebepolitik geübt hat. Seine Standhaftigkeit gegenüber Trump hat dem 70-Jährigen in Spanien viele Sympathien eingetragen. Er appellierte an die Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus.

Statt spaltender und polarisierender Äußerungen über die Gegenwart müsse man von fruchtlosen Vereinfachungen zu einer fruchtbaren Anerkennung ihrer Komplexität gelangen. Vermeiden wir Worte, die erniedrigen oder gegeneinander aufbringen, sagte Leo. Unter dem Motto Erhebt den Blick besucht der Papst bei dem rund einwöchigen Aufenthalt in Spanien nach der Hauptstadt Madrid auch Barcelona und die Kanarischen Inseln.

Für den US-Amerikaner, der seit Mai vergangenen Jahres an der Spitze der katholischen Kirche steht, ist es der erste Besuch in einem größeren europäischen Land außerhalb Italiens. Leo spricht fließend Spanisch, nachdem er viele Jahre in Peru als Missionar und Bischof tätig war. Es deutete sich auch an, dass sich der Papst mit Opfern sexuellen Missbrauchs in katholischen Einrichtungen treffen werde. Dies hatten Opferverbände gefordert.

Leo selbst bezeichnete die Missbrauchs-Skandale auf dem Hinflug als offene Wunde der katholischen Kirche. Auch Spaniens König Felipe VI. hatte bei seiner Begrüßungsrede für den Papst den Schmerz, der durch die Missbrauchsfälle verursacht wird, angesprochen und eine Wiedergutmachung als unerlässlich für die Opfer bezeichnet. Der Besuch umfasst unter anderem die Weihe des Turms der Basilika Sagrada Família in Barcelona am Mittwoch - am 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí - und zwei Treffen auf den Kanaren mit Migranten aus Afrika.

Der Pontifex betonte die Bedeutung des Dialogs und der Versöhnung in einer zerrissenen Welt. Er forderte die jungen Menschen auf, sich nicht von Zynismus und Resignation anstecken zu lassen, sondern aktiv für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Die Reise steht ganz im Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts, wie der Papst mehrfach hervorhob. Kritik an politischen Führern, die Spaltung säen, wies er entschieden zurück.

Die katholische Kirche müsse eine Stimme der Vernunft und der Menschlichkeit sein, gerade in Zeiten globaler Krisen. Leo zeigte sich beeindruckt von der Begeisterung der spanischen Jugend und ermutigte sie, ihren Glauben mutig zu leben. Die Vigilie auf der Plaza de Lima war ein eindrucksvolles Zeichen der Lebendigkeit der Kirche in Spanien. Der Papst segnete die Menge und sprach ein Gebet für den Frieden in der Welt.

In seiner Predigt warnte er vor den Gefahren von Nationalismus und Abschottung. Europa müsse wieder zu seinen christlichen Wurzeln finden, ohne dabei andere Religionen auszugrenzen. Der Dialog zwischen den Kulturen sei unerlässlich für eine friedliche Zukunft. Leo würdigte auch das Engagement der Kirche in der Migrationspolitik und forderte eine humane Behandlung der Flüchtlinge.

Die Begegnungen auf den Kanarischen Inseln sollen ein Zeichen der Solidarität mit den Schutzsuchenden setzen. Insgesamt dauert der Besuch von Papst Leo XIV. in Spanien eine Woche und umfasst zahlreiche Stationen. Die Organisation läuft auf Hochtouren, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Papst reist im Anschluss an die Spanien-Visite weiter nach Portugal, wo er ebenfalls mehrere Auftritte hat.

Die Reise wird als historisch angesehen, da es der erste Besuch eines US-amerikanischen Papstes in Spanien ist. Leo XIV. gilt als Brückenbauer und Reformer. Seine Botschaft der Einheit und der Zuversicht kommt in der spanischen Bevölkerung gut an. Viele hoffen, dass der Papst auch politische Impulse setzen kann.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, Tausende Polizisten sind im Einsatz. Trotz der großen Menschenmengen verliefen die Veranstaltungen bisher friedlich. Die Stimmung ist überwiegend positiv, auch wenn es vereinzelte Proteste von säkularer Seite gab. Der Papst selbst zeigte sich gelöst und genoss den Austausch mit den Gläubigen.

Er betonte immer wieder die Bedeutung der Jugend für die Zukunft der Kirche. Die katholische Kirche in Spanien hofft auf einen neuen Aufschwung durch den Besuch. Die Gläubigen sind begeistert und feiern den Papst wie einen Rockstar. Die Medien berichten ausführlich über die Reise. Es ist ein Großereignis für das Land





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