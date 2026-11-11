Bei seiner Ankunft in Lima appelliert Papst Leo XIV. an die peruanische Politik, zerstrittene Lager durch Zusammenarbeit zu überwinden und die Demokratie zu stärken.

Bei seiner Rückkehr in seine zweite Heimat hat Papst Leo XIV. am Donnerstag eine klare Botschaft an die gespaltene politische Landschaft Peru s gerichtet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche forderte nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Lima die zerstrittenen politischen Lager auf, endlich den Dialog zu suchen. Zahlreiche Probleme liessen sich für die Bevölkerung am besten durch konstruktiven Dialog und enge Zusammenarbeit lösen, wie der Papst bei seiner Landung erklärte. Der gebürtige US-Amerikaner blickt auf zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru zurück, bevor er zum Papst gewählt wurde.

Symbolische Rückkehr in die Heimat Peru

Die Ankunft von Leo XIV. war von enormer emotionaler Bedeutung für die Bevölkerung. Hunderttausende Peruaner jubelten dem Papst am Strassenrand zu und drückten ihre Freude über die Rückkehr ihres Landsmanns auf dem Stuhl Petri aus. Durch den Besuch "ihres" Papstes erhoffen sich viele Peruaner bessere Zeiten für das südamerikanische Land. Bei einem Empfang im Nationaltheater äusserte der 71-Jährige tiefe Dankbarkeit über die Rückkehr in meine Heimat. Er betonte, dass er heute verstehe, wie viel von diesem Land in ihm weiterlebe und wie viel von seiner eigenen Geschichte auch der Bevölkerung gehöre. Leo besitzt zudem seit seinen Jahren als Bischof einen peruanischen Pass.

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Empfang durch die Präsidentin Keiko Fujimori

Offiziell wurde Papst Leo XIV. am Präsidentenpalast von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen. Die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori ist bereits das neunte Staatsoberhaupt binnen zehn Jahren, was die hohe politische Instabilität des Landes unterstreicht. Fujimori hatte sich bei der Wahl dieses Jahr nur hauchdünn gegen einen linken Kandidaten durchgesetzt. Die enge Verflechtung der kirchlichen Führung mit der nationalen Politik wird durch die persönliche Geschichte des Papstes noch verstärkt. Seine Zeit als religiöser Anführer in der Region prägt bis heute seine Sicht auf die sozialen und politischen Herausforderungen Perus.

Mahnende Worte an die peruanische Politik

Neben den Begrüssungsworten liess Leo XIV. die Gelegenheit nicht aus, mahnende Worte an die peruanischen Parteien zu richten. Er möchte alle ermutigen, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und die Bereitschaft zur Begegnung zu pflegen. Der Papst rief die Politik explizit auf, Gräben zu überwinden, die das Land derzeit spalten. Gelebte Demokratie bedeutet anzuerkennen, dass niemand alle Antworten besitzt. Unterschiedliche Auffassungen einer aufrichtigen gemeinsamen Sorge um das Wohl des Landes dürften nicht im Wege stehen, so der Papst weiter. Diese Worte sind als direkte Kritik an der aktuellen Polarisierung zu verstehen, die das Land seit Jahren begleitet.

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Gemeinsame Sorge um das Wohl des Landes

Der Appell zur gemeinsamen Sorge um das Wohl des Landes zielt auf die überwindung tiefer politischer Spaltungen ab. Die Geschichte der letzten zehn Jahre, gekennzeichnet durch neun Staatsoberhäupter, zeigt die Notwendigkeit dieser Botschaft besonders deutlich. Die hauchdünne Wahl von Keiko Fujimori hat die politischen Lager weiter festigen, statt sie zu vereinen. Leo XIV. nutzt seine Position als moralische Instanz, um Brücken zwischen den Lagern zu bauen. Seine Erfahrungen als Missionar in Peru geben seiner Kritik eine besondere Legitimität bei der lokalen Bevölkerung.

Ausblick auf weitere Gespräche in Lima

Der Besuch in der Hauptstadt Lima ist der Auftakt zu weiteren offiziellen Terminen. Es ist davon auszugehen, dass Papst Leo XIV. in den kommenden Tagen weiteren politischen und religiösen Führern begegnen wird. Die Hoffnung der Bevölkerung, dass der Besuch zu besseren Zeiten führt, hängt stark davon ab, ob die politischen Eliten den Appell zur Versöhnung aufnehmen. Die katholische Kirche bleibt als wichtige soziale Instanz in Peru ein wichtiger Ansprechpartner für die Gesellschaft. Die internationale Aufmerksamkeit auf Peru wird durch diesen Besuch zusätzlich steigen.