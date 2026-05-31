Papst Leo XIV. fordert globale Regulierung Künstlicher Intelligenz

In seiner ersten Enzyklika 'Magnifica Humanitas' ruft Papst Leo XIV. zu einer ethischen und globalen Regulierung von datenbasierten Systemen auf. Er kritisiert die Ausbeutung in der KI-Produktion und fordert unabhängige Aufsicht.

Papst Leo XIV. hat mit seiner ersten Enzyklika 'Magnifica Humanitas' ein wegweisendes Dokument vorgelegt, das die ethischen Herausforderungen und Chancen datenbasierten Systeme - fälschlicherweise oft als Künstliche Intelligenz bezeichnet - präzise analysiert.

Der Pontifex benennt nicht nur die Risiken, sondern schlägt auch konkrete Handlungsschritte vor, um die moralischen Sonnenseiten dieser Technologie zu fördern und ihre Schattenseiten zu vermeiden. Besonders bemerkenswert ist, dass die Enzyklika den gesamten Lebenszyklus datenbasierten Systeme in den Blick nimmt: von der Rohstoffgewinnung über das Design bis hin zur Nutzung.

Leo XIV. kritisiert scharf die Ausbeutung von Menschen und Natur bei der Förderung der notwendigen Rohstoffe, die menschenrechtsverletzenden und umweltzerstörenden Bedingungen an Billigproduktionsstandorten sowie die Nutzung von Systemen, die Suchtverhalten fördern und soziale Ungleichheiten vertiefen. Er betont: Es reicht nicht aus, sich auf Effizienz zu berufen oder die Vorteile der Innovation zu preisen, wenn diese auf einer verborgenen Ausbeutungskette beruhen. Wenn eine Technologie Emanzipation verspricht, aber weltweit neue Formen der Unterordnung hervorbringt, widerspricht sie dem Grundprinzip der Menschenwürde.

Darüber hinaus unterstreicht der Papst die dringende Notwendigkeit einer globalen Regulierung datenbasierten Systeme und einer unabhängigen sowie effektiven Aufsicht. Er mahnt: Es reicht nicht aus, sich allgemein auf die Ethik zu berufen; es bedarf angemessener rechtlicher Rahmenbedingungen, unabhängiger Aufsicht, Aufklärung der Nutzer und einer Politik, die sich nicht ihrer Aufgabe entzieht. Damit setzt er den Weg seines Vorgängers Papst Franziskus fort, der unter anderem die Schaffung einer Internationalen Agentur für datenbasierte Systeme (IDA) bei den Vereinten Nationen unterstützt hatte.

Leo XIV. fordert, dass datenbasierte Systeme entwaffnet werden müssen, befreit von Logiken, die sie in ein Instrument der Herrschaft, des Ausschlusses oder des Todes verwandeln. Bei der offiziellen Vorstellung der Enzyklika betonte er, dass der technologische Fortschritt nicht nur wenigen multinationalen Technologiekonzernen dienen dürfe. Vielmehr müsse er dem Gemeinwohl verpflichtet sein. Ein weiterer zentraler Punkt der Enzyklika ist die menschliche Verantwortung.

Leo XIV. stellt klar, dass nur Menschen - und nicht datenbasierte Systeme - Verantwortung tragen und ethische Entscheidungen treffen können. Die moralische Reflexion wird konkret und praxisnah, indem sie auch digitale Geräte und sogenannte soziale Medien in den Blick nimmt. Der Papst kritisiert, dass viele Plattformen von Anfang an als Suchtprodukte konzipiert worden seien und daher eher als asoziale Medien zu bezeichnen wären.

Er fordert weitsichtige politische Entscheidungen, um den unmittelbaren Interessen der wenigen Plattformbetreiber entgegenzuwirken, wenn diese im Widerspruch zum Wohl Minderjähriger stehen. Dazu gehören gesetzgeberische Maßnahmen wie Altersgrenzen und die Verantwortung der Dienstleister. Gleichzeitig müsse die Bildung von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden, damit sie Manipulationen erkennen und ihre eigene Würde auch in digitalen Umgebungen verteidigen lernen. Die Enzyklika 'Magnifica Humanitas' zeigt, dass die katholische Kirche moralische Expertise anbieten kann, um die Menschheit im Umgang mit datenbasierten Systemen zu leiten.

Es ist zu hoffen, dass dieses Schreiben nur ein Anfang ist. Die Kirche sollte sich - global und lokal - aktiv mit ihren Prinzipien und Werten in die Gestaltung und Regulierung dieser Systeme einbringen. Vor Ort sollte sie Räume und Zeiten für den Dialog über brennende Fragen schaffen, wie etwa die Zukunft der menschlichen Arbeit. Angesichts der rasanten Entwicklung zieht der Papst Parallelen zur industriellen Revolution des 19.

Jahrhunderts und warnt vor neuen Formen der Ausgrenzung. Seine Botschaft ist eine eindringliche Aufforderung an alle Entscheidungsträger, die ethischen Dimensionen datenbasierten Systeme ernst zu nehmen und eine menschenwürdige Zukunft zu gestalten





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