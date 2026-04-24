Papst Leo XIV. bremst Segnungen für homosexuelle Paare in Deutschland

Papst Leo XIV. hat sich gegen eine weitere Liberalisierung der Segnungspraxis für homosexuelle Paare in der katholischen Kirche in Deutschland ausgesprochen. Er betonte, dass die aktuellen Praktiken über das hinausgehen, was Papst Franziskus zugelassen hatte.

Papst Leo XIV. hat eine klare Position zur Segnung homosexueller Paare durch die katholische Kirche in Deutschland bezogen und eine weitere Liberalisierung in dieser Frage abgelehnt.

Während seines Rückflugs von einer umfangreichen Afrika-Reise äußerte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche deutlich und stellte fest, dass der Vatikan mit den jüngsten Entwicklungen in einigen deutschen Bistümern nicht einverstanden ist. Diese Äußerungen sind eine Reaktion auf die Praxis, die in einigen deutschen Diözesen etabliert wurde, wo gleichgeschlechtliche Paare nun förmlich gesegnet werden können, basierend auf einer Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

Die Ausgangssituation ist geprägt durch die unterschiedlichen Interpretationen der Vorgaben des Vorgängers von Leo XIV. , Papst Franziskus. Während Franziskus Ende 2023 Segnungen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubte, betonte Leo XIV. , dass die aktuellen Praktiken in Deutschland über das hinausgehen, was sein Vorgänger vorgesehen hatte.

Er verwies auf die berühmte Formulierung von Franziskus, «tutti, tutti, tutti» (alle, alle, alle), die zwar die allgemeine Willkommenshaltung der Kirche ausdrückt, aber nicht als uneingeschränkte Zustimmung zu Segnungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften interpretiert werden dürfe. Insbesondere Kardinal Reinhard Marx, der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat in seinem Bistum München und Freising die Segnung homosexueller Paare offiziell erlaubt, was zu einer Debatte innerhalb der Kirche geführt hat.

Neben München und Freising bieten auch die Bistümer Limburg, Trier und Rottenburg-Stuttgart Segnungen an, während konservativere Diözesen wie Köln, Regensburg und Passau die Handreichung der Bischofskonferenz nicht anwenden. Diese unterschiedliche Praxis verdeutlicht die Spannungen innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland in Bezug auf die Akzeptanz und Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Leo XIV. betonte in seinen Ausführungen, dass die Diskussion um Sexualmoral nur ein Aspekt der umfassenderen moralischen Fragen sei, mit denen sich die Kirche auseinandersetzen müsse.

Er hob die Bedeutung von Themen wie Justiz, Gleichberechtigung, Freiheit von Mann und Frau sowie Religionsfreiheit hervor. Seine Afrika-Reise, die ihn nach Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea führte, habe ihm die dringende Notwendigkeit aufgezeigt, die Ursachen von Flucht und Migration zu bekämpfen.

Er forderte sowohl reiche Staaten als auch multinationale Konzerne dazu auf, einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme zu leisten und kritisierte die oft ausbeuterische Haltung gegenüber Afrika, das weiterhin als Kontinent betrachtet werde, dem man Bodenschätze und Reichtümer entnehmen könne. Abschließend unterstrich Leo XIV. die Würde der Flüchtlinge und betonte, dass sie wie menschliche Wesen behandelt werden müssten.

Als erster Pontifex aus den USA hat Leo XIV. seit seiner Wahl im Mai des vergangenen Jahres bereits eine klare Linie in verschiedenen Fragen angedeutet, die sich von denen seines Vorgängers unterscheiden kann. Seine Kritik an der US-amerikanischen Politik und sein Engagement für soziale Gerechtigkeit haben bereits internationale Aufmerksamkeit erregt





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