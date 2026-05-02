Papst ernennt ehemaligen Flüchtling aus El Salvador zum Bischof in den USA

Papst Leo XIV. hat Evelio Menjivar-Ayala, der 1990 illegal in die USA kam, zum Bischof von Wheeling-Charleston ernannt. Die Ernennung wird als Signal gegen restriktive Migrationspolitik gewertet.

Der Vatikan hat eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen, die sowohl in kirchlichen als auch in politischen Kreisen für Aufsehen sorgt: Papst Leo XIV. hat Evelio Menjivar-Ayala , einen ehemaligen Flüchtling aus El Salvador , zum Bischof der Diözese Wheeling-Charleston im US-Bundesstaat West Virginia ernannt.

Diese Ernennung ist von besonderer Bedeutung, da Menjivar-Ayala 1990 unter dramatischen Umständen, versteckt im Kofferraum eines Autos, illegal in die Vereinigten Staaten gelangte. Seine Geschichte ist geprägt von Flucht vor einem Bürgerkrieg und dem Streben nach einem besseren Leben, und nun steht er an der Spitze einer wichtigen Diözese in den USA.

Die Entscheidung des Papstes wird weithin als ein starkes Signal gegen die restriktive Migrationspolitik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump interpretiert, der während seiner Amtszeit eine harte Linie gegenüber Migranten verfolgte. Evelio Menjivar-Ayala wurde im Jahr 1969 in El Salvador geboren, einem Land, das zu dieser Zeit von einem blutigen Bürgerkrieg zerrissen war. Die Gewalt und Unsicherheit zwangen ihn, seine Heimat zu verlassen und auf der Suche nach Sicherheit und einer Zukunft in die USA zu fliehen.

Die Reise war riskant und gefährlich, und er musste sich verstecken, um die Grenzkontrollen zu umgehen. Der Kofferraum eines Autos bot ihm einen schmalen Raum, um die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überwinden. Nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten begann er ein neues Leben, engagierte sich in der katholischen Kirche und widmete sich dem Dienst an anderen. Er studierte Theologie und wurde zum Priester geweiht.

Bevor er zum Bischof ernannt wurde, war er als Weihbischof in der Erzdiözese Washington tätig, wo er wertvolle Erfahrungen sammelte und sich einen Ruf als engagierter und mitfühlender Seelsorger erwarb. Seine Ernennung zum Bischof ist somit der Höhepunkt einer bemerkenswerten Lebensgeschichte, die von Mut, Glauben und dem unerschütterlichen Willen geprägt ist, anderen zu helfen. Die Ernennung von Bischof Menjivar-Ayala erfolgt in einer Zeit, in der die Debatte über Migration und Flüchtlingspolitik in den USA und weltweit weiterhin hitzig geführt wird.

Papst Leo XIV. hat sich in der Vergangenheit wiederholt für einen humanen Umgang mit Flüchtlingen und Migranten ausgesprochen und kritisiert die Politik der Abschottung und der Diskriminierung. Er hat betont, dass jeder Mensch Würde und Respekt verdient, unabhängig von seinem Herkunftsort oder seinem rechtlichen Status. Die Entscheidung, einen ehemaligen Flüchtling zum Bischof zu ernennen, ist somit ein klares Zeichen dafür, dass die katholische Kirche sich für die Rechte und die Würde aller Menschen einsetzt, insbesondere für die Schwächsten und Marginalisierten.

Es ist auch eine Antwort auf die Rhetorik und die Politik von Donald Trump, der während seiner Amtszeit versuchte, die katholische Kirche in die Migrationsdebatte einzumischen und den Papst dazu aufzufordern, sich aus der Politik herauszuhalten. Die Ernennung von Bischof Menjivar-Ayala ist somit nicht nur eine kirchliche Entscheidung, sondern auch ein politisches Statement, das die Werte der Solidarität, der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit in den Vordergrund stellt.

Die katholische Kirche, mit ihren rund 1,4 Milliarden Gläubigen weltweit, spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der öffentlichen Meinung und der Förderung sozialer Gerechtigkeit. Die Ernennung von Bischof Menjivar-Ayala wird zweifellos dazu beitragen, das Bewusstsein für die Situation von Flüchtlingen und Migranten zu schärfen und die Debatte über eine gerechtere und humanere Migrationspolitik anzuregen





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