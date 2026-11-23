Paolo Bulgari ist mit 89 Jahren gestorben. Der Enkel des Firmengründers leitete das Luxusjuwelierhaus Bulgari seit 1984 und prägte die Marke maßgeblich. Mehr zum Tod des Unternehmers.

Paolo Bulgari ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der italienische Unternehmer stand an der Spitze der gleichnamigen, weltweit agierenden Schmuck- und Uhrenmarke Bulgari. Das Unternehmen machte den Verlust seines langjährigen Vorsitzenden auf seiner offiziellen Instagram-Seite öffentlich bekannt. Mit seinem Tod geht der größte Juwelier der heutigen Zeit verloren, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen bestätigte.

Biografie und Führung der Bulgari Gruppe

Paolo Bulgari starb surrounded by his family members, as reported by Ansa. Er war der Enkel des Firmengründers Sotirio Bulgari, der das Unternehmen ursprünglich ins Leben rief. Seit dem Jahr 1984 leitete Paolo Bulgari die Gruppe, nachdem er bereits im Jahr 1960 begonnen hatte, eng mit seinem Vater zusammenzuarbeiten. Seine lange Amtszeit an der Spitze des Traditionsunternehmens prägte die Entwicklung der Marke entscheidend. Unter seiner Führung etablierte sich Bulgari als führender Name im Bereich der Haute Joaillerie auf dem globalen Markt.

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Expertise bei Edelsteinen und Designinnovationen

Bereits seit den frühen Jahren seiner Karriere in der Firma hatte Paolo Bulgari sich auf den Handel und die Beurteilung von Edelsteinen spezialisiert. Das Unternehmen stuft ihn heute noch als einen der weltweit führenden Experten auf diesem anspruchsvollen Gebiet ein. Darüber hinaus trug er maßgeblich zur Entwicklung des unverwechselbaren Stils des Hauses bei. Bulgari würdigte ihn offiziell als die wahre kreative Seele des Unternehmens, die die Welt des Schmucks nachhaltig und auf bleibende Weise geprägt hat. Seine Visionen definieren bis heute die ästhetischen Standards der Marke.

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Strukturelle Einbindung in den LVMH-Konzern

Das in Italien gegründete Traditionsunternehmen Bulgari gehört seit längerer Zeit zum französischen Luxuskonzern LVMH. Diese Zugehörigkeit unterstreicht die internationale Bedeutung und den wirtschaftlichen Erfolg der Marke, die Paolo Bulgari über Jahrzehnte aufbaute. Die Integration in den weltweit größten Luxusgüterkonzern eröffnete der Firma neue Möglichkeiten, während sie ihre italienischen Wurzeln bewahrte. Paolo Bulgari verließ die Firma mit dem Status einer legendären Figur, die für ihre Qualität und ihr Design weltweiten Respekt genießt.

Nachfolger und Bestattungsplan für Paolo Bulgari

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit kümmerte sich Paolo Bulgari intensiv um die Förderung junger Designer. Diese Unterstützung der neuen Generation von Kreativschaffenden gilt als ein wichtiger Teil seines Erbes für die Branche. Der Verstorbene soll am Montag beigesetzt werden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Bestattung findet in privatem Kreis statt, wobei die Familie und enge Kollegen Abschied nehmen werden. Sein Tod markiert das Ende einer Ära in der Geschichte des italienischen Luxussegments und der globalen Schmuckindustrie.