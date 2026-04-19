Das Panuozzo, eine gefaltete Pizza, erobert als perfektes Fingerfood für unterwegs und als kulinarische Neuentdeckung die Herzen. Entdecken Sie die Zubereitung und die Vielseitigkeit dieses italienischen Gerichts.

Der Frühling lässt uns sehnsüchtig auf warme Tage hoffen, an denen man wieder draussen speisen kann. Für solche Momente bietet sich das Panuozzo geradezu an. Dieses kulinarische Kleinod ist im Grunde eine zusammengeklappte Pizza , was es zum idealen Begleiter für unterwegs macht. Es ist ein Gericht, das die klare Trennung zwischen Sandwich und Pizza aufhebt und dabei auf überraschend köstliche Weise überzeugt.

Denken Sie nur an glückliche Kinder am Schwimmbad, die nach zahlreichen Sprüngen ins kühle Nass mit leuchtenden Augen ein solches Pizzawickel am Kiosk bestellen – ein Sinnbild für unkomplizierten Genuss. Der freundliche Koch faltet hierfür einfach eine Pizza zusammen und zaubert aus dem italienischen Klassiker im Handumdrehen ein köstliches, eingeklemmtes Gericht. Ein kleines, aber feines Glückserlebnis. Was im Schwimmbad als Pizzawickel bekannt ist, trägt in urbanen Pop-up-Locations und Imbissbuden den Namen Panuozzo. Man sagt, Giuseppe Mascolo, ein Pizzabäcker aus Gragnano, habe diese Spezialität bereits 1983 erfunden. Ursprünglich als abendliche Mahlzeit für seine eigenen Kinder gedacht, entwickelte sich das Panuozzo schnell zu einem Favoriten, der bald auf die Speisekarte seiner Pizzeria wanderte. Es bot den Restaurantgästen eine willkommene Abwechslung und etablierte sich als ein junges Gericht aus einem Land, das für seine tief verwurzelte und traditionsreiche Esskultur berühmt ist. Erst kürzlich wurde die italienische Küche als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt, was die Bedeutung und den Wert dieser kulinarischen Tradition unterstreicht. Das Panuozzo fügt sich nahtlos in dieses reiche Erbe ein, indem es eine innovative Interpretation eines beliebten Klassikers darstellt. Die Beliebtheit des Panuozzo hat längst die Grenzen Italiens überschritten. In zahlreichen Städten wie Hannover, Wien, Zürich und St. Gallen werben angesagte Restaurants mit diesem Gericht. In Zürich zum Beispiel war es in der «Sala d Attesa» erhältlich, einem Lokal, das seinen Ursprung im Bahnhof St. Gallen hatte und wieder im Warteraum der Appenzeller Bahnen eröffnen wird. Wie bei der klassischen Pizza spielt der Teig die entscheidende Rolle für die Qualität des Panuozzos. Ein guter Teig benötigt Zeit zum Reifen, denn je länger er gehen kann, desto luftiger und knuspriger wird er. Während wir schlafen, arbeitet die Hefe weiter, entwickelt Aromen und sorgt für die perfekte Textur. Auch beim Panuozzo gilt: Die Füllung ist eine persönliche Angelegenheit. Jede und jeder kann seine eigene Lieblingskombination kreieren. Eine besonders schmackhafte Variante besteht aus im Ofen geschmorten Peperoni, dem Käse Asagio und einem würzigen roten Pesto. Sobald der Teig perfekt gereift ist, geht die Zubereitung des Panuozzos erstaunlich schnell vonstatten. Der Teig wird zu einer kleinen Pizza von etwa zehn Zentimetern Durchmesser geformt, leicht mit Öl bestrichen und dann sorgfältig zusammengeklappt. Das Besondere an der Zubereitung ist der zweifache Backvorgang. Zuerst wird das Panuozzo leer im Ofen vorgebacken, um eine stabile Basis zu schaffen. Anschliessend wird es mit der gewählten Füllung bestückt und erneut gebacken, gerade so lange, bis der Käse geschmolzen ist, aber noch nicht vollständig zerläuft und die Zutaten bedeckt. Dieses Vorgehen garantiert eine perfekte Balance zwischen knusprigem Teig und saftiger Füllung. Für ein selbstgemachtes Panuozzo werden folgende Zutaten benötigt: 600 g Pizzamehl, etwa 3,5 dl kaltes Wasser, 3 g Hefe, 10 g Salz, etwas Öl für den Teig und die Zubereitung, etwa 100 g Hartweizendunst zum Bearbeiten des Teigs, 2 Peperoni für die Füllung, 100 g Asiago-Käse und ein Glas rotes Pesto, dazu frisches Basilikum zum Garnieren. Die Zubereitung des Teigs beginnt mit dem Mischen der Hefe mit dem kalten Wasser und einer Ruhezeit von fünf Minuten. In einer separaten Schüssel wird das Salz unter das Mehl gerührt, bevor das Hefewasser und zwei Esslöffel Öl hinzugefügt werden. Der Teig wird dann für mindestens fünf Minuten geknetet, bis er eine geschmeidige Konsistenz erreicht. Anschliessend muss der Teig in einer mit einem feuchten Tuch abgedeckten Schüssel für mindestens 24 Stunden gehen gelassen. Alternativ kann der Teig in eine luftdichte Box gefüllt und mit etwas Öl übergossen werden; so ist er mehrere Tage im Kühlschrank haltbar. Für die Zubereitung des Panuozzos wird der Teig in vier gleichmässige Stücke geteilt. Hartweizendunst wird auf die Arbeitsfläche gegeben und die Teigstücke zu Kugeln geformt, die dann nochmals 30 Minuten ruhen dürfen. In der Zwischenzeit werden die Peperoni in Stücke geschnitten, mit etwas Öl, Salz und Pfeffer mariniert und für etwa 10 Minuten bei 200 Grad Celsius im vorgeheizten Ofen gebacken. Der Asiago-Käse wird in dünne Scheiben geschnitten. Nun wird der Teig mit den Fingern von innen nach aussen bearbeitet und über den Handrücken gedehnt, bis er einen Durchmesser von etwa 10 Zentimetern erreicht. Die so geformten Teigfladen werden mit etwas Öl bestrichen und zusammengeklappt. Sie werden anschliessend für 6 bis 8 Minuten bei 230 Grad Celsius (Ober-/Unterhitze mit Umluft) gebacken. Nach dem ersten Backen werden die Panuozzos aus dem Ofen genommen, mit rotem Pesto bestrichen und grosszügig mit den geschmorten Peperoni, dem Asagio-Käse und frischem Basilikum belegt. Zum Schluss kommen sie noch einmal für einige Minuten in den Ofen, bis der Käse sanft geschmolzen ist und sich über die Füllung verteilt. Ein entscheidender Vorteil des Pizzasandwiches gegenüber der herkömmlichen Pizza ist seine hervorragende Mitnehmbarkeit und einfache Handhabung beim Verzehr unterwegs. Es benötigt weder Teller noch Besteck, da der Teig die Füllung umschliesst und schützt, was dem Ganzen perfekten Halt verleiht. Das Panuozzo ist somit der ideale kulinarische Begleiter für die ersten Frühlingsausflüge an sonnige Orte. Es bietet eine sättigende und dennoch leichte Option, die mehr als ein Salat, aber nicht so üppig wie eine Nudelsuppe ist. Ein Hauch von Italianità passt zu solchen Momenten wunderbar, sei es unter blühenden Kirschbäumen oder auf der heimischen Terrasse in St. Gallen





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