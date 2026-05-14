Panini-Weltmeister: «Drei Jahre ohne Essen, Trinken, WC zu gehen, 24 Stunden am Tag wach» müsste er sein, um alle seine Bildchen einzukleben

Gianni Bellini, der weltgrößte Sammler von Panini-Bildchen, spricht über die Zukunft des physischen Albums und die Bedeutung der Schweizer Ausgabe.

Die diesjährige Männerfussball-WM ist die zweitletzte mit den legendären Panini-Bildchen . Die FIFA hat die Rechte für Produktion und Vertrieb des offiziellen Turnieralbums nach über sechzig Jahren Zusammenarbeit mit Panini neu an das US-Unternehmen Topps vergeben.

Dieses hatte bereits die Rechte für die EM 2024 erhalten. Gianni Bellini aus dem italienischen Modena besitzt die weltweit grösste Sammlung von Panini-Bildchen: mehr als eine Million. Er bedauere das Ende der Ära Panini sehr, weil Topps ein Unternehmen zum Zug kommt, dessen Experiment mit der Europameisterschaft letztes Jahr nicht gerade gut verlaufen ist. Während europaweit eine einheitliche Ausgabe des Sammelalbums vertrieben wird, hat die Schweiz seit einigen Jahren eine spezielle Ausgabe.

Der genaue Grund ist nicht klar, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass die Bildchen auf dem Schweizer Markt einen enormen Erfolg haben. Der Panini-Weltmeister spricht von einem riesigen Geschäft und glaubt nicht, dass das physische Album vor dem Aus stehen wird. Sammeln kann man durchaus auch digital, aber das berühmte «Hab ich, brauch ich», das gehe nur analog





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