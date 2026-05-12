Panamianer und Argentinierin werden in Argentinien wegen möglicherweise obszöner Exhibitionismus festgenommen

Ein Paar aus Panama wurde in Argentinien wegen möglicherweise obszöner Exhibitionismus festgenommen. Ein 55-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau wurden nach einem Flug von Panama nach Rosario aufgrund von verdächtigen Bewegungen und Alarmsignalen des Pilots festgenommen. Laut Medienberichten nahm die Flughafenpolizei das Paar direkt nach der Landung auf, nachdem sie verdächtige Bewegungen in der Business-Class des Flugzeugs bemerkt hatten. Die beiden sollen sich während des langen Flugs kennengelernt haben und später mit heruntergelassener Kleidung auf den Plätzen 1E und 1F entdeckt worden sein. Nach den ersten Formalitäten wurden sie freigesprochen, während die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario weiter ermittelt. Ähnliche Fälle werden häufig mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation beigelegt. Am Flughafen von Rosario erwartete bereits die Familie des verheirateten Mannes des Mannes.

Ein Paar aus Panama wurde in Argentinien wegen möglicherweise obszöner Exhibitionismus festgenommen. Ein 55-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau wurden nach einem Flug von Panama nach Rosario aufgrund von verdächtigen Bewegungen und Alarm signalen des Pilots festgenommen.

Laut Medienberichten nahm die Flughafenpolizei das Paar direkt nach der Landung auf, nachdem sie verdächtige Bewegungen in der Business-Class des Flugzeugs bemerkt hatten. Die beiden sollen sich während des langen Flugs kennengelernt haben und später mit heruntergelassener Kleidung auf den Plätzen 1E und 1F entdeckt worden sein. Nach den ersten Formalitäten wurden sie freigesprochen, während die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario weiter ermittelt. Ähnliche Fälle werden häufig mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation beigelegt.

Am Flughafen von Rosario erwartete bereits die Familie des verheirateten Mannes des Mannes





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