Pamela Anderson: Karriere-Neustart mit fast 60 – Dankbarkeit für neue Rollen

Pamela Anderson, einst Star von 'Baywatch', fühlt sich mit fast 60 Jahren wie am Anfang ihrer Karriere. Sie äußert tiefe Dankbarkeit für neue filmische Herausforderungen, wie ihre Rolle im Thriller 'Rosebush Pruning'.

Obwohl Pamela Anderson seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht, empfindet sie ihre aktuelle Karriere phase nach eigenen Angaben wie einen frischen Anfang. Mit fast 60 Jahren fühlt sich die Schauspiel erin, die einst durch die ikonische Serie ' Baywatch ' weltberühmt wurde, bemerkenswert jung und neugierig auf das, was noch kommen mag. 'Ich will sehen, was in mir steckt', gesteht Anderson im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

'Es fühlt sich an, als hätte ich gerade erst angefangen, aber ich bin fast 60. Ich fühle mich wie ein Baby.' Dieser Ausblick auf eine fortwährende künstlerische Entwicklung, unabhängig vom Alter, spiegelt eine tiefe Zufriedenheit mit ihrer Laufbahn wider. Der Wandel von ihrem Image als Rettungsschwimmerin von Malibu hin zu anspruchsvolleren Rollen ist für Anderson eine willkommene Entwicklung. Auf die Frage nach ihrem Imagewechsel äußert sie erleichtert: 'Gott sei Dank! Hoffentlich ist es so.' Diese Aussage deutet auf eine bewusste Abkehr von früheren Rollenklischees hin und eine Hinwendung zu Projekten, die ihr mehr künstlerische Tiefe ermöglichen. Die plötzliche Anerkennung und die Tatsache, dass sie nun mit anderen Augen gesehen wird, erfüllt sie mit großer Dankbarkeit. 'Ich bin so dankbar, dass ich das machen darf und mit so tollen Regisseuren arbeiten kann', erklärt sie und betont die Bedeutung von qualitativ hochwertiger Zusammenarbeit für ihre künstlerische Entfaltung. Ein aktuelles Beispiel für ihre neuen künstlerischen Bestrebungen ist der satirische Thriller 'Rosebush Pruning', in dem Anderson demnächst auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird. Auch wenn ihre Rolle in diesem Film nicht im Vordergrund steht, betont sie die Wichtigkeit der Beteiligung an einem 'tollen Ensemble'. 'Wenn ich mit einem großartigen Regisseur arbeiten kann, komme ich auch, um nur einen Satz zu sagen', sagt Anderson und unterstreicht damit ihre Priorität, Teil inspirierender Projekte zu sein. Der Film von Regisseur Karim Aïnouz, der bereits auf der diesjährigen Berlinale für Gesprächsstoff sorgte, beleuchtet eine wohlhabende amerikanische Familie, deren Leben von Sinnleere und einer Fixierung auf Statussymbole geprägt ist. Anderson positioniert sich damit in einem Umfeld, das sich thematisch deutlich von ihren früheren Erfolgen abhebt und ihr die Möglichkeit gibt, ihre schauspielerischen Fähigkeiten in einem neuen Licht zu präsentieren. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Punkt in ihrer Karriere, der ihre Bereitschaft zeigt, sich immer wieder neu zu erfinden und künstlerisch herauszufordern





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