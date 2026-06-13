Palantir scheitert mit Klage gegen Schweizer Onlinemagazin «Republik»

Das Zürcher Handelsgericht weist die meisten Gegendarstellungsforderungen von Palantir gegen die «Republik» ab. Die Berichterstattung über Lobbying-Versuche bei Schweizer Behörden bleibt weitgehend zulässig.

Der US-amerikanische Datenkonzern Palantir , spezialisiert auf Datenanalyse und KI-Anwendungen, die unter anderem von US-Nachrichtendiensten genutzt werden, ist mit seiner Klage gegen das Schweizer Onlinemagazin « Republik » vor dem Handelsgericht Zürich weitgehend gescheitert.

Das Gericht wies die meisten der von Palantir geforderten Gegendarstellungen ab und bestätigte damit weitgehend die Berichterstattung des Magazins. Ausgangspunkt des Rechtsstreits war eine zweiteilige Recherche der «Republik» in Zusammenarbeit mit dem Recherchekollektiv «WAV», die im Dezember veröffentlicht worden war. Darin wurde detailliert rekonstruiert, wie Palantir über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg formell und informell versuchte, verschiedene Bundesbehörden in Bern als Kunden zu gewinnen.

Der Konzern suchte demnach den Kontakt unter anderem am Weltwirtschaftsforum in Davos und am sicherheitspolitischen Gipfel Shangri-La-Dialog in Singapur. Trotz dieser Bemühungen kam letztlich kein Regierungsmandat zustande. Im Kern des Urteils geht es um die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptung und zulässigen Wertungen und Schlussfolgerungen. Das Gegendarstellungsrecht schützt nur gegen falsche Tatsachen, nicht gegen Meinungsäußerungen.

Das Gericht qualifizierte die von Palantir beanstandeten Aussagen wie die Formulierung, der Konzern sei bei Schweizer Behörden «abgeblitzt», als zulässige Wertungen, zumal Palantir die zugrunde liegenden Sachverhalte nicht bestritten habe. Auch die Aussage, die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE nutze Palantir-Software zur «Jagd auf Migrantinnen und Migranten», fällt dem Entscheid zufolge in den Bereich geschützter Meinungsäußerung.

In einem Punkt muss die «Republik» jedoch korrigieren: Die Software Palantir Foundry, die für die Datenintegration verwendet wird, sei nicht – wie im Artikel dargestellt – ursprünglich für US-Operationen der Aufstandsbekämpfung in Afghanistan und im Irak entwickelt worden. Palantir legte erfolgreich dar, Foundry sei von Beginn an als kommerzielles Allzweckprodukt konzipiert worden.

Ein interner Bericht des Schweizer Armeestabs, den die «Republik» mittels Akteneinsicht einsehen konnte, sah das Risiko, dass das Unternehmen den amerikanischen Geheimdiensten CIA und NSA Zugang zu Behördendaten erlauben könnte. Von den insgesamt 9000 Franken Gerichtskosten muss Palantir 8550 Franken übernehmen. Zusätzlich muss Palantir der «Republik» 9900 Franken Parteientschädigung bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Palantir hat auf einem eigenen Blog seine Sicht der Dinge veröffentlicht und bestreitet darin, Überwachungssysteme zu produzieren oder auszuliefern. Zudem habe Palantir keine «grosse Verkaufskampagne» durchgeführt, sondern «offene Gespräche ohne konkrete Vorschläge» geführt. Ein Sprecher von Palantir erklärte gegenüber dieser Redaktion, das Unternehmen begrüsse, dass das Zürcher Handelsgericht den Anspruch auf Publikation einer Gegendarstellung bestätigt habe. Es sei ein zentraler Bestandteil einer offenen Debatte in unserer Gesellschaft, dass bei wichtigen Themen beide Seiten gehört würden.

Die Auseinandersetzung zeigt, wie Unternehmen der Datentechnologie zunehmend versuchen, ihre Interessen gerichtlich durchzusetzen, während Medien die Grenzen zwischen Tatsachen und Meinungen sorgfältig ziehen müssen





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