Palantir-Manifest löst internationale Kritik aus: Forderungen zur Remilitarisierung Deutschlands und Japans

Das Manifest des US-Technologiekonzerns Palantir, das eine Remilitarisierung Deutschlands und Japans fordert, hat eine hitzige Debatte ausgelöst. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, eine ideologische Agenda zu verfolgen, während Palantir die Technologiebranche in eine aktive Rolle bei der Landesverteidigung drängen will.

Ein kürzlich veröffentlichtes Manifest des US- Technologie konzerns Palantir hat in der internationalen Öffentlichkeit für erhebliche Kontroversen gesorgt. Das Unternehmen, das sich auf Datenanalyse für Sicherheitsbehörden und militärische Anwendungen spezialisiert hat, fordert darin eine grundlegende Neuausrichtung der deutschen und japanischen Sicherheitspolitik.

In dem 22 Thesen umfassenden Papier, das auf dem Buch «The Technological Republic» von Palantir-CEO Alex Karp und Nicholas Zamiska basiert, wird argumentiert, dass die Entmachtung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg rückgängig gemacht werden müsse. Die Entwaffnung des Landes sei eine «Überkorrektur», die Europa nun einen hohen Preis zahle. Das Manifest plädiert dafür, dass westliche Demokratien nicht nur auf moralische Argumente setzen, sondern auch auf «harte Macht», die im 21. Jahrhundert zunehmend durch Software und Technologie bestimmt werde.

Palantir sieht die Technologiebranche in einer aktiven Rolle bei der Verteidigung der Staaten und fordert Ingenieure auf, sich an der Entwicklung militärischer Software zu beteiligen. Zudem wird der Ausbau von künstlicher Intelligenz im Sicherheitsbereich als notwendig erachtet. Besonders kontrovers ist die Forderung, dass Deutschland und Japan ihre pazifistische Ausrichtung überdenken und sicherheitspolitisch aktiver werden sollten, um das globale Kräftegleichgewicht zu stabilisieren. Die Reaktionen auf das Manifest sind scharf ausgefallen.

Der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis kritisierte das Papier als ideologisch motiviert und warf Palantir vor, eine gefährliche Agenda zu verfolgen. Auch aus der Wissenschaft gibt es vehementen Widerspruch. Der Philosoph Mark Coeckelbergh bezeichnete die Thesen als Beispiel für «Technofaschismus» und warnte vor den Risiken einer unkontrollierten Militarisierung von Technologie. Die Debatte wirft grundsätzliche Fragen auf über die Rolle von Technologieunternehmen in der Sicherheitspolitik und die Grenzen zwischen ziviler und militärischer Nutzung von Software.

Palantir, das bereits mit Geheimdiensten und Militärs zusammenarbeitet, steht mit seinem Manifest am Schnittpunkt dieser Kontroversen. Die Diskussion zeigt, wie sehr die Digitalisierung nicht nur wirtschaftliche und gesellschaftliche, sondern auch geopolitische und militärische Dimensionen angenommen hat. Die Forderungen des Unternehmens werfen die Frage auf, ob Technologiekonzerne überhaupt die Legitimation haben, derart weitreichende politische und sicherheitspolitische Empfehlungen zu formulieren. Die Debatte wird voraussichtlich noch lange anhalten, da sie an der Schnittstelle von Technologie, Politik und Ethik angesiedelt ist





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