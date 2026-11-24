Muhammad Zeeshan Ali reist als erster Nicht-Chinese zur Tiangong-Station. Die Shenzhou-24-Mission markiert einen Meilenstein in der sino-pakistanischen Raumfahrtkooperation.

Der pakistanische Luftwaffenpilot Muhammad Zeeshan Ali hat als erster ausländischer Astronaut die Erde verlassen, um zur chinesischen Raumstation Tiangong zu reisen. Die Mission Shenzhou 24 startete am frühen Morgen der Ortszeit vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der nordwestchinesischen Provinz Gansu. Als Trägerrakete kam eine Langer Marsch 2F zum Einsatz, die die dreiköpfige Besatzung sicher in die Umlaufbahn beförderte. Die staatliche chinesisce Raumfahrtbehörde bestätigte den erfolgreichen Start kurz nach der Abheftung öffentlich im Staatsfernsehen.

Erster Ausländer betritt Tiangong Station

Muhammad Zeeshan Ali nutzt diese historische Gelegenheit für einen kurzen Aufenthalt von lediglich wenigen Tagen an Bord der Raumstation. Er reist in einem regelmäßigen Crewwechsel, der alle sechs Monate stattfindet, um die aktuelle Mannschaft zu unterstützen und anschließend den Rücktransport für einen der chinesischen Astronauten zu gewährleisten. Zeeshan Ali wird den freien Platz in der Rückkehrkapsel der Shenzhou 23 einnehmen, nachdem die dortige Besatzung abgebaut wurde. Seine Präsenz auf der Tiangong-Station unterstreicht die langjährige und enge diplomatische sowie wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Pakistan und China, die über siebzig Jahre andauert.

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Hochrangige Besatzung und Mission Details

Neben Muhammad Zeeshan Ali befinden sich zwei chinesische Taikonauten an Bord der Shenzhou 24. Ingenieur Wu Yi, der als Nutzlastspezialist fungiert, startet mit diesem Flug erstmals ins All. Er wird gemeinsam mit seinem Kollegen Experimente auf der Tiangong-Station durchführen. Der dritte Mann an Bord ist der erfahrene Veteran Tang Hongbo. Der 51-jährige Pilot absolviert mit dieser Mission seine dritte Reise zur Raumstation und ist damit der erste chinesische Raumfahrer, der dreimal zur Tiangong-Station flog. Die Crew wurde am Morgen von Jiuquan in einer kurzen Zeremonie verabschiedet, bevor der Start erfolgte.

Verlängerung des Aufenthalts um sechs Monate

Eine Besonderheit dieser Mission besteht darin, dass die Crewgröße der Station vorübergehend auf vier Personen ansteigt. Zhu Yangzhu, ein Mitglied des aktuellen Teams der Shenzhou 23, wird seinen Aufenthalt an Bord um weitere sechs Monate verlängern. Er wird damit der erste chinesische Astronaut sein, der ein ganzes Jahr in der Schwerelosigkeit verbringt. Die chinesisce Raumfahrtagentur verfolgt mit dieser Verlängerung das Ziel, die Auswirkungen des Langzeitaufenthalts im All auf den menschlichen Körper detailliert zu erforschen. Diese Daten sind entscheidend für die zukünftige Unterstützung von Raumfahrern im Orbit.

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Wissenschaftliche Experimente und Wartung

Während Muhammad Zeeshan Ali und die neuen Ankünfte nur kurze Zeit dort sein werden, bleibt Zhu Yangzhu zusammen mit den verbleibenden Mitgliedern der Shenzhou 23, Zhang Zhiyuan und Lai Ka-ying, für etwa sechs Monate an Bord. Sie werden in dieser Zeit rund neunzig verschiedene Experimente durchführen und Wartungsarbeiten an der Station vornehmen. Zu den geplanten Forschungsprojekten gehören Strategien zur Vorbeugung von Gefäßalterung, Technologien und Materialien für die Raumfahrt sowie physikalische Untersuchungen. Der mehrtägige Übergabeprozess der Station an das neue Team beginnt kurz nach der Andockmanöver.

Symbolik der sino-pakistanischen Zusammenarbeit

Muhammad Zeeshan Ali betonte vor dem Start bei einer Pressekonferenz die Bedeutung dieser Reise für die bilateralen Beziehungen. Der 40-jährige Luftwaffenpilot erklärte, dass er zusammen mit seinen chinesischen Crewmitgliedern beweisen wolle, dass die Freundschaft zwischen Pakistan und China echt ist. Die Mission Shenzhou 24 schlage ein neues Kapitel in der chinesisch-pakistanischen Weltraumzusammenarbeit auf. Dieser historische Schritt zeigt, wie weit die technologische Kooperation zwischen den beiden Nationen gediehen ist und eröffnet zukünftige Möglichkeiten für gemeinsame Projekte im Weltraum.