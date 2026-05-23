Pakistani Mediator Reports Progress in Nuclear Talks Between Iran and the United States

Pakistani Army Chief Asim Munir, who has been mediating between Iran and the United States, made a productive visit to Iran and met with President Massud Peseschkian, Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf, and Foreign Minister Abbas Araghtschi. The focus of the talks was on accelerating consultations towards regional peace and reaching a final agreement.

Nach hochrangigen Treffen in Teheran spricht der Vermittler Pakistan von Fortschritten in den diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung des Iran-Kriegs.

"Die intensiven Verhandlungen in den vergangenen 24 Stunden haben zu ermutigenden Fortschritten in Richtung einer finalen Vereinbarung geführt", hiess es in einer Mitteilung des pakistanischen Militärs. Der pakistanische Armeechef Asim Munir habe einen kurzen, aber äusserst produktiven Besuch im Iran beendet. Pakistan vermittelt im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Der iranische Präsident Massud Peseschkian (r) bei einem Treffen mit Pakistans Armeechef Asim Munir.

(Archivbild) - Keystone/Iranian Presidency Office/Uncredited Munir traf den Angaben zufolge unter anderem den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und den Aussenminister Abbas Araghtschi. Im Mittelpunkt der Gespräche habe die Beschleunigung der laufenden Konsultationen zu Frieden in der Region gestanden sowie das Erreichen einer endgültigen Einigung





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