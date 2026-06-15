Pakistan, USA und Iran: Friedensabkommen erzielt

Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif verkündete den Abschluss des Friedensabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran. US-Präsident Donald Trump und der iranische Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi bestätigten ebenfalls die Fertigstellung des Textes des Rahmenabkommens.

Pakistan s Ministerpräsident Shehbaz Sharif verkündete auf der Plattform X, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde.

US-Präsident Donald Trump bestätigte kurz darauf auf Truth Social den Abschluss des Abkommens. Der iranische Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi bestätigte laut der Nachrichtenagentur Tasnim ebenfalls die Fertigstellung des Textes des Rahmenabkommens. Beide Seiten hätten die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon, zugesichert. Die Strasse von Hormus soll erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden.

Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung. Danach werde das Öl wieder frei fliessen, zugunsten der Region und der ganzen Welt. Details zu den Inhalten der Übereinkunft wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Das Rahmenabkommen ist ein Zwischenschritt und soll als Ausgangspunkt für vertiefte Gespräche zwischen Washington und Teheran dienen.

Medienberichten zufolge soll die Vereinbarung die Waffenruhe um 60 Tage verlängern und den Startpunkt für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm bilden. Positive Reaktionen kamen aus Katar, Großbritannien und Deutschland. Premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani begrüsste das Abkommen. Ebenso der britische Premier Keir Starmer.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Einigung zwischen den USA und dem Iran begrüsst und eine 'zielstrebige' Umsetzung des Abkommens gefordert





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