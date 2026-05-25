Paderborn feiert sensationelles Comeback und steigt in die Bundesliga auf

Der SC Paderborn hat in der 100. Minute einen sensationellen Treffer erzielt und sich damit für die kommende Saison in die Bundesliga qualifiziert. Wolfsburgs Tor von Dzenan Pejcinovic war jedoch nicht auszuhalten, da Joakim Maehle bereits in der Startviertelstunde zweimal Gelbfouls verübte und damit das Momentum schnell wechselte.

In der 100. Minute erzielte Laurin Curda den viel überfälligen Führungstreffer des überlegenen Zweitligisten Paderborn . Mit dem 2:1-Erfolg wird der SC zum dritten Mal in Folge und erstmals seit 2019/20 in die Bundesliga zurückkehren.

Wolfsburgs Tor von Dzenan Pejcinovic (3. ) war jedoch nicht auszuhalten, da Joakim Maehle bereits in der Startviertelstunde zweimal Gelbfouls verübte und damit das Momentum schnell wechselte. Paderborn dominierte nach Belieben und schaffte es, bis zum Ausgleich (38. ) lange Zeit keinen zweiten Treffer zu erzielen.

Für Wolfsburg, der unter dem Aufsichtsrat Diego Benaglio und dem Sportdirektor Pirmin Schwegler zwei Schweizer Führungskräfte hat, ist der Abstieg ein Debakel. Die «Wölfe» waren seit 1997 ununterbrochen in der Bundesliga und 2009 Meister geworden





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