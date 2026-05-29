Pacs in der Schweiz: Neue rechtliche Option zwischen Ehe und Konkubinat

Der Ständerat bringt den Pacte civil de solidarité (Pacs) als dritte Form des Zusammenlebens ins Spiel. Er bietet mehr Schutz als ein Konkubinat, aber weniger Rechte als die Ehe.

Die Schweizer Politik debattiert über eine neue Form des Zusammenlebens: den Pacte civil de solidarité, kurz Pacs . Dieses Modell, das eine rechtliche Anerkennung zwischen der Ehe und dem Konkubinat bieten soll, wurde vom Ständerat ins Spiel gebracht.

Der Pacs stammt ursprünglich aus Frankreich und existiert dort bereits seit vielen Jahren. In der Schweiz haben die Kantone Genf und Neuenburg den Pacs bereits eingeführt, nun könnte er landesweit kommen. Der Vorschlag sieht vor, dass Paare, die einen Pacs eingehen, eine gegenseitige Fürsorgepflicht übernehmen.

Zudem erhalten sie ein gegenseitiges Vertretungsrecht für den Fall, dass einer der Partner urteilsunfähig wird. Auch im Mietrecht gibt es Vorteile: Ein Partner kann die gemeinsame Wohnung nicht ohne Zustimmung des anderen kündigen, unabhängig davon, auf wen der Mietvertrag läuft. Dies bietet einen gewissen Schutz, der im reinen Konkubinat oft fehlt. Der Pacs ist jedoch kein Ersatz für die Ehe.

Nach dem vorliegenden Vorschlag dürfen Pacs-Paare weder Kinder adoptieren noch einen gemeinsamen Nachnamen tragen. Auch in den Bereichen AHV, Steuern und Erbrecht gibt es keine Vorteile. Der Pacs ist bewusst als Zwischenstufe konzipiert: Für Paare, die sich noch nicht zur Ehe verpflichten wollen oder können, aber dennoch eine rechtliche Absicherung suchen. Ein Befürworter aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden sieht im Pacs eine Chance für Menschen, die noch nicht heiraten möchten.

Er betont, dass der Pacs eine flexible und zeitgemässe Option darstellt. Allerdings stösst der Vorschlag auch auf Widerstand. Die SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel kritisiert, dass der Pacs zu viel Bürokratie schaffe, ohne wichtige Fragen wie das Erbrecht zu regeln. Sie befürchtet zudem, dass der Pacs das Konzept der Ehe schwäche.

Konkubinatspaare könnten ihre Beziehung heute schon auf anderem Weg rechtlich absichern. Auch aus dem konservativen Flügel der Mitte-Partei gibt es kritische Stimmen. Trotz der Debatte ist eine Einführung nicht unmittelbar bevorstehend: Es wird geschätzt, dass es noch zwei bis drei Jahre dauern könnte, bis der Pacs schweizweit verfügbar ist. Die Diskussion zeigt, dass die Schweiz vor einer Neudefinition des rechtlichen Rahmens für Partnerschaften steht





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