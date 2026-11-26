EU-Diplomaten bestätigen, dass der Spanier Pablo Hernandez de Cos Christine Lagarde als EZB-Präsidentin nachfolgen wird. Details zu den Konsequenzen und dem neuen Team.

Der spanische Ökonom Pablo Hernandez de Cos soll die Nachfolge von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) antreten. Wie EU-Diplomaten in Brüssel mitteilten, hat der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten am Donnerstag seine Zustimmung gegeben, den Südeuropäer bei der Besetzung des Spitzenamtes zu unterstützen. Diese Entwicklung bedeutet zugleich das Aus für den bisherigen niederländischen Kandidaten Klaas Knot, der damit aus dem Rennen um das höchste Amt in der Europäischen Zentralbank ausscheidet.

Neue Führung und offizielle Empfehlungen

Pablo Hernandez de Cos ist derzeit der Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war in der Vergangenheit zudem Präsident der spanischen Notenbank. Sein vorgesehener Posten wird frei, da Christine Lagarde Anfang Februar von ihrem Amt bei der Europäischen Zentralbank vorzeitig abtritt. Die Unterstützung durch die Niederlande ist ein entscheidender Schritt, da sie den diplomatischen Prozess vorantreibt, der notwendig ist, um die Führungsspitze der Zentralbank zu erneuern.

Also read Spanier Hernandez de Cos soll Nachfolger von EZB-Chefin Lagarde werden

Für den späten Nachmittag wurde in Brüssel eine offizielle Erklärung erwartet, die eine Empfehlung an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zur Besetzung des Chefpostens enthält. Zudem sollen zwei weitere Führungsämter bei der Europäischen Zentralbank benannt werden, die aktuell vakant sind. Dieser Vorgang ebnet den Weg dafür, den notwendigen Umbau der Europäischen Zentralbank beim kommenden EU-Gipfel im Dezember abschließend zu verhandeln und unter Dach und Fach zu bringen.

Konkurrenz im Direktorium und politische Nominierungen

Neben dem neuen Präsidenten werden auch die Besetzungen im Direktorium neu geregelt. Frankreich hat die frühere OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone für einen der freien Posten nominiert, der im Januar nach dem vorzeitigen Abgang von Isabel Schnabel frei wird. Damit wird das Gremium der Entscheidungsträger in der Europäischen Zentralbank mit neuen Persönlichkeiten aufgefüllt, die unterschiedliche nationale Perspektiven einbringen.

Advertisement

Auch Deutschland schickt mit dem Ökonomen Markus Brunnermeier einen prominenten Namen ins Rennen. Brunnermeier soll Mitte des nächsten Jahres das Amt des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank übernehmen. Diese Nominierungen zeigen, dass die Mitgliedsstaaten die Zusammensetzung des Direktoriums strategisch besetzen wollen, um die Glaubwürdigkeit und Kompetenz der Währungspolitik auf hohem Niveau zu sichern und die wirtschaftlichen Interessen der Euro-Zone insgesamt zu vertreten.

Experteneinschätzungen zur geldpolitischen Linie

Experten erwarten, dass die Europäische Zentralbank unter der neuen Führung von Pablo Hernandez de Cos weiter konsequent gegen die hartnäckig hohe Inflation vorgehen wird. Marcel Fratzscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass Hernandez de Cos ein sehr kluger Mann mit viel Erfahrung sei. Er sei als Ökonom äußerst kompetent und werde den Weg der Zentralbank mit der neuen Zusammensetzung des Direktoriums fortsetzen.

Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, hob hervor, dass Pablo Hernandez de Cos durch und durch ein Zentralbanker sei. Er habe sein gesamtes Berufsleben in Notenbanken oder zentralbanknahen Institutionen verbracht. De la Rubia wies darauf hin, dass sich die spannende Frage stellen wird, wie er als Chef der Europäischen Zentralbank agieren werde, wenn die Inflation weiterhin bei etwa vier Prozent liegen sollte. Dies könnte die geldpolitischen Entscheidungen in den nächsten Monaten maßgeblich beeinflussen.

Inflation und offene Fragen zur Zinspolitik

Aus Glaubwürdigkeitsgründen könnte Pablo Hernandez de Cos sich veranlasst sehen, nach der voraussichtlichen Zinsstraffung im Dezember eine weitere Erhöhung des Leitzinses vorzunehmen. Besonders die höheren Energiekosten treiben die Teuerung im Euroraum in die Höhe und machen eine baldige Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank wahrscheinlich. Die Inflationsrate kletterte im Oktober auf vier Prozent, nach 3,8 Prozent im September, während die Europäische Zentralbank eine Zielrate von zwei Prozent anstrebt.

Advertisement

Die Europäische Zentralbank hatte bereits auf ihrer Sitzung im Oktober zu einer Zinserhöhung tendiert. Die Entscheidung wurde jedoch aufgeschoben, um zunächst mehr Hinweise auf Inflationsrisiken zu sammeln, wie aus den Protokollen der Sitzung vom 28. und 29. Oktober hervorgeht. Eine große Zahl von Ratsmitgliedern hätte eine Anhebung mittragen können, da die aktuellen Konjunkturdaten die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik bestätigt haben. Olaf Sleijpen, ein Mitglied des Rates, erklärte, dass die Zinsen nach der Erhöhung im Dezember voraussichtlich nochmals angehoben werden.

Wie es danach weitergeht, ist jedoch unklar. Dies liegt unter anderem an Unwägbarkeiten wie den Risiken im Zusammenhang mit steigenden Schuldenkosten in Ländern wie Frankreich, wo die politische und wirtschaftliche Situation fragil ist. Das Wirtschaftswachstum der gesamten Euro-Zone bleibt wahrscheinlich schwach, was die Zentralbank vor weitere Herausforderungen stellen wird. Die Kombination aus anhaltender Inflation und wachsender Schuldenlast erfordert eine präzise und abgewogene Strategie, um die Stabilität des Euro-Raums langfristig zu gewährleisten.