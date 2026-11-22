Ein junges Paar aus Palma de Mallorca richtete sich wochenlang in einer 30'000 Volt Umspannstation ein. Die Polizei findet die Bewohner und weist auf die extreme Lebensgefahr hin.

Die Polizei auf Mallorca stieß nachts auf ein junges Paar, das sich in einer Hochspannungs-Umspannstation mit einer Spannung von 30'000 Volt eingemietet hatte. Die Entdeckung erfolgte gegen 02:30 Uhr, als Beamte in der Nähe der Carrer Gabriel Alzamora Licht im Inneren der technischen Anlage bemerkten. Die Situation war nicht nur illegal, sondern lebensgefährlich, da der Kontakt mit der hochspannungsführenden Infrastruktur tödlich enden könnte.

Details zur Entdeckung und Ausrüstung

Bei der nächtlichen Kontrolle hörten die Polizeibeamten Stimmen und das typische Rauschen eines Fernsehers aus der Anlage. Das Innere der Umspannstation glich eher einer provisorischen Wohnung als einer industriellen Infrastruktur. Vor Ort lagen Matratzen und Decken auf dem Boden, daneben waren Koffer abgestellt. Zusätzlich hatte das Paar Lebensmittel und Kleidung in der Einrichtung gelagert, um die Überbrückung eines längeren Zeitraums zu ermöglichen. Die Szene dokumentiert drastisch die Verschärfung der Wohnungsnot auf der spanischen Baleareninsel.

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Angaben der Bewohner und Vorkehrungen

Die beiden Personen aus Palma de Mallorca gaben an, seit rund anderthalb Monaten in der Station zu leben. Ihrer Aussage zufolge hatten sie die Tür der Anlage zunächst offen vorgefunden. Um die Abwesenheit anderer Personen zu signalisieren und Eindringlinge abzuwehren, brachten sie im Nachhinein ein eigenes Vorhängeschloss an. Sie betonten gegenüber den Beamten, dass sie sich der extremen Gefahr durch die hohe Elektrizität nicht vollständig bewusst waren, obwohl die Spannung von 30'000 Volt eine unmittelbare Lebensgefahr darstellt.

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Sofortige Maßnahmen und Ergebnis

Nachdem die Polizei die beiden Bewohner explizit auf die akute Stromschlaggefahr hingewiesen hatte, reagierte das Paar umgehend. Unter dem Eindruck der Warnung entschieden sie sich dazu, das Gelände freiwillig zu verlassen. Es kam zu keiner gewaltsamen Räumung oder zu Festnahmen, da die Gefahr durch das Entfernen der Personen aus der Umgebung der Hochspannungsleitungen sofort beseitigt wurde. Die Einrichtung wurde nach dem Verlassen der beiden unbefugt Zurückgelassenen sich selbst überlassen und wird nun von den zuständigen Behörden überprüft.