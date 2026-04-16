Ozonschicht-Erholung verzögert sich durch unerwartet hohe Emissionen

Eine neue Studie zeigt, dass bestimmte Industriechemikalien stärker in die Atmosphäre gelangen als angenommen. Dies verzögert die vollständige Heilung der Ozonschicht um voraussichtlich sieben Jahre und hat zudem klimaschädliche Auswirkungen. Hauptverantwortlich für die Emissionen ist China.

Einige ozonabbauende Stoffe gelangen in größeren Mengen als bisher angenommen in die Atmosphäre, was die vollständige Erholung der Ozonschicht voraussichtlich um bis zu sieben Jahre verzögert. Ursprünglich wurde erwartet, dass sich die Ozonschicht bis etwa 2066 vollständig erholt. Aktuelle Schätzungen deuten nun darauf hin, dass dieser Prozess erst um das Jahr 2073 abgeschlossen sein wird, wie die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) am Donnerstag mitteilte.

Die Ursache für die unerwartet hohen Emissionen liegt in der Produktion und Weiterverarbeitung bestimmter Industriechemikalien, die zwar unter das Montreal-Protokoll fallen, aber als Ausgangsstoffe für industrielle Prozesse weiterhin erlaubt sind. Das Montreal-Protokoll von 1987 zielt darauf ab, Substanzen zu regulieren, die die Ozonschicht abbauen. Allerdings sind bestimmte Chemikalien wie Tetrachlorkohlenstoff und einige Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) von den strengen Verboten ausgenommen, da man damals davon ausging, dass nur ein sehr geringer Teil, etwa 0,5 Prozent, in die Atmosphäre entweichen würde. Neue globale Messungen, auch von der Empa, zeigen jedoch, dass die tatsächlichen Emissionsraten deutlich höher liegen. Demnach gelangen durchschnittlich drei bis vier Prozent dieser Chemikalien bei ihrer Herstellung und Verarbeitung in die Atmosphäre. Für den besonders schädlichen Tetrachlorkohlenstoff wird die Emissionsrate sogar auf über vier Prozent geschätzt. Die Zunahme dieser Emissionen ist nicht nur auf höhere Verluste während der Produktion zurückzuführen, sondern auch auf eine steigende Nutzung dieser Stoffe. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Produktion sogenannter Feedstock-Chemikalien um etwa 160 Prozent erhöht. Diese Chemikalien sind essenziell für die Herstellung moderner Kältemittel, sogenannter HFOs, sowie für Kunststoffe wie Teflon und Polyvinylidenfluorid (PVDF). Insbesondere PVDF ist ein wichtiges Material für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektroautos zum Einsatz kommen. Laut Studienleiter Stefan Reimann ist in naher Zukunft keine Reduzierung dieser Chemikalieneinsätze zu erwarten; vielmehr sei mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Ein erheblicher Anteil dieser Emissionen stammt aus Südostasien, insbesondere aus China. Die freigesetzten Substanzen stellen jedoch nicht nur eine Bedrohung für die Ozonschicht dar, sondern wirken auch als potente Treibhausgase. Ohne Gegenmaßnahmen könnten diese Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts einen jährlichen Klimaeffekt von etwa 300 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten verursachen. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von Ländern wie Frankreich oder England. Eine schnelle Verringerung dieser Emissionen ist aufgrund der technologischen und industriellen Abhängigkeiten laut Reimann schwierig. Die Verzögerung bei der Heilung des Ozonlochs birgt zusätzliche Risiken: Sie könnte zu einer Zunahme von Hautkrebsfällen führen, die ansonsten vermeidbar wären, warnt Reimann. Die wissenschaftliche Gemeinschaft fordert daher eine verstärkte Überwachung und gegebenenfalls Anpassungen der internationalen Regelungen, um die positiven Entwicklungen beim Schutz der Ozonschicht nicht zu gefährden und gleichzeitig die Klimaschutzziele zu unterstützen





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