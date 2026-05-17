The number of Nigerian children kidnapped has risen to over 80 in a week, with parents forcing their daughters to marry to protect them from armed militias. Despite some arrests, the main problem remains the impunity of the perpetrators. The number of kidnappings has increased since a school was attacked in the north of the country, resulting in the kidnapping of 42 children. On Friday, at least 40 children were kidnapped from two schools in the southwest. Three suspects were arrested the following day, as reported by the police spokesperson. Amnesty International criticized the authorities for not keeping their promises to investigate and prosecute the perpetrators. Parents have stopped sending their children to school, with some forced to marry to protect them from kidnapping.

"Uber 80 Kinder in einer Woche entorbt - Eltern kapitulieren Um sie vor den "Ubergriffen" bewaffneter Milizen zu schutzen, verheiraten Familien ihre minderjaehrigen Tchter zwangsweise.

Doch trotz vereinzelter Festnahmen bleibt das groesste Problem die Straflosigkeit der Tatürmer. Die Zahl der in den vergangenen Tagen in Nigeria entobenen Kinder ist auf mehr als 80 gestiegen. Nachdem Bewaffnete Mitte der Woche im Nordosten des Landes eine Grundschule "uberfallen" und 42 Kinder entorbt hoben, seien am Freitag aus zwei Schulen im Sudwesten erneut mindestens 40 Schulkinder verschleppt worden, teilten örtliche Regierungsvertreter und Amnesty International am Sonntag mit.

Wegen des Angriffs vom Freitag wurden tags darauf drei Verdächtige festgenommen, wie Polizeisprecher Ayanlade Olayinka der Nachrichtenagentur AP sagte. Amnesty kritisierte jedoch, die Börger hielten ihre Versprechen oft nicht ein, die Vorfälle zu untersuchen und die Tatürmer vor Gericht zu stellen. Die vielen "Ubergriffe" luden dazu, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen liessen. Minderjaehrige Mädchen wurden aus den Klassenraumen geholt und zur Heirat gezwungen, um sie vor Entorbuungen zu schutzen.

In Nigeria werden immer wieder Schulkinder entorbt. Analysten zufolge fordern die bewaffneten Gruppen, darunter die militante islamische Gruppe Boko Haram, oft hohe Lösegelder. Im vergangenen Jahr erschütterten zwei Massenentorbuungen aus Schulen das westafrikanische Land, bei denen mehr als 300 Kinder in der von Konflikten heimgesuchten Nordregion verschleppt wurden. Der immer noch bekannteste Fall ist die Entorbung von 276 Schülerin aus einer Schule in Chibok im Jahr 2014, deren Schicksal weltweit für einen Aufschrei gesorgt hat. Viele von ihnen wurden von ihren islamistischen Entürfern zwangsverheiratet.





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