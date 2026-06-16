Ostschweizer Unternehmen leiden unter Sperrung der Strasse von Hormus

Eine Umfrage der IHK St. Gallen-Appenzell und der IHK Thurgau zeigt, dass neun von zehn Ostschweizer Firmen negative Auswirkungen der Blockade der wichtigen Schifffahrtsroute spüren. Die Probleme reichen von höheren Kosten über Lieferkettenverzögerungen bis zu nachlassender Nachfrage.

Die Sperrung der Strasse von Hormus hat konkrete Auswirkungen auf Unternehmen in der Ostschweiz . In einer aktuellen Umfrage der IHK St. Gallen-Appenzell und der IHK Thurgau gaben neun von zehn befragten Firmen an, negative Effekte zu spüren.

Die Umfrage zeigt, dass die Beeinträchtigungen eine breite Palette von Produkten betreffen, darunter Baufolien, Selbstklebematerialien, Kunststoffgranulate, Belagmischgut, Schmiermittel, Aluminiumteile und Kühlmittelzusätze. Knapp 57 Prozent der Betriebe berichten, selbst negativ vom Iran-Konflikt betroffen zu sein, während 4 Prozent positive Auswirkungen sehen und etwa 40 Prozent keine direkten Auswirkungen verzeichnen. Besonders stark trifft es Industrie- und Grosshandelsunternehmen. Diese kämpfen vor allem mit höheren Energie- und Treibstoffkosten sowie gestiegenen Transport- und Logistikausgaben.

Zudem ist rund die Hälfte der Unternehmen mit Verzögerungen in den Lieferketten konfrontiert. Auch die Nachfrageentwicklung wird negativ beeinflusst: eine erhöhte Unsicherheit, schwächere Exportnachfrage und geringere allgemeine Investitionstätigkeit werden als Gründe genannt. Insgesamt bewerten die Firmen ihre Aussichten als gedämpft. Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat bereits Preisanpassungen vorgenommen oder plant diese.

Ebenso wurden bereits zahlreiche Massnahmen entlang der Lieferketten umgesetzt oder sind in Planung. Dazu gehören höhere Lagerbestände, die Prüfung alternativer Lieferanten, eine intensivere Kommunikation mit Kunden und Lieferanten sowie Anpassungen bei Transportwegen oder Logistikpartnern. Über jedes fünfte betroffene Unternehmen plant zudem, Investitionen zu verschieben. Entscheidend für die weitere Entwicklung sei die Dauer des Konflikts.

Falls bis zum Herbst keine Normalisierung oder Stabilisierung eintritt und die Strasse von Hormus weiterhin blockiert bleibt, erwarten weitere 30 Prozent der Unternehmen erhebliche Störungen. Die Umfrage unterstreicht die Verwundbarkeit globaler Lieferketten und die direkten wirtschaftlichen Folgen geopolitischer Spannungen für die Schweizer Industrie. Die Ergebnisse deuten auf eine anhaltende Belastung hin, sofern sich die Situation nicht bald entspannt. Unternehmen reagieren mit diversen Anpassungsstrategien, doch die Unsicherheit bleibt hoch.

Die Strasse von Hormus ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öltanker und den globalen Handel. Ihre Blockade infolge des Iran-Konflikts führt zu höheren Versicherungskosten, längeren Transportzeiten und Umleitungen, was sich unmittelbar auf die Kostenstruktur der importabhängigen Schweizer Wirtschaft auswirkt. Die Umfrage der IHKs gibt damit einen detaillierten Einblick in die konkreten Herausforderungen, vor denen die Ostschweizer Wirtschaft steht, und zeigt, wie Unternehmen versuchen, die Risiken zu managen.

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen bleibt abzuwarten, wie lange die Unternehmen diese Mehrbelastungen tragen können, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit einzubüssen. Die Ergebnisse der Umfrage sind ein Weckruf an die Politik, sich mit den Folgen von Konflikten in Schlüsselregionen für die heimische Wirtschaft auseinanderzusetzen und gegebenenfalls unterstützende Massnahmen zu erwägen. Für viele Firmen bedeutet die Situation eine erhebliche finanzielle Belastung, die sich in den kommenden Monaten weiter verschärfen könnte, falls keine Lösung in Sicht ist.

Die Ostschweizer Industrie hat sich bisher als resilient erwiesen, doch die gegenwärtige Krise testet ihre Anpassungsfähigkeit aufs Neue. Die vollständige Studie der IHK bietet vertiefende Analysen und Daten, die über diese Zusammenfassung hinausgehen. Doch schon diese Umfrageergebnisse machen deutlich: Die Sperrung der Strasse von Hormus ist kein fernes geopolitischen Problem, sondern hat unmittelbare und spürbare Konsequenzen für Unternehmen und Arbeitsplätze in der Schweiz





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