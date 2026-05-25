Zwei österreichische Touristen sind bei einem Einsturz einer Hängebrücke auf der indonesischen Insel Flores tödlich verunglückt. Die Leichen des 55-jährigen Mannes und der 57-jährigen Frau wurden am Sonntag aus einem Fluss unterhalb der Brücke geborgen.

Österreichisches Paar stirbt bei Einsturz von Hängebrücke auf indonesischer Insel Flores. Zwei österreichische Touristen sind bei einem Einsturz einer Hängebrücke auf der indonesischen Insel Flores tödlich verunglückt.

Die beiden Touristen stürzten von der Brücke in die Tiefe, als Teile der Brücke nachgaben. Die Leichen des 55-jährigen Mannes und der 57-jährigen Frau wurden am Sonntag aus einem Fluss unterhalb der Brücke geborgen. Die Hängebrücke führt zu dem beliebten Cunca-Wulang-Wasserfall, der ein beliebtes Ausflugsziel ist. Die Touristen mussten bei ihrer Wanderung die etwa 50 Meter lange Hängebrücke überqueren.

Der Guide beschrieb die Szene, als die Touristen plötzlich von der Brücke fielen: Sie gingen nebeneinander und lächelten in die Kamera, bevor sie plötzlich in die Tiefe stürzten. Der Cunca-Wulang-Wasserfall ist ein beliebtes Ziel für Touristen, da er sich in einen engen Canyon ergießt, der wie eine Miniatur-Version des Grand Canyon in den USA wirkt. Die Insel Flores gehört zu den Kleinen Sundainseln und liegt etwa 500 Kilometer östlich von Bali.

Die Insel ist bekannt für ihre Tauchreviere, Vulkanlandschaften und die Nähe zum Komodo-Nationalpark mit den seltenen Komodo-Waranen. Tödliche Unglücke an abgelegenen Naturattraktionen sind in Indonesien keine Seltenheit, da schwieriges Gelände und teils veraltete Infrastruktur Rettungseinsätze erschweren





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