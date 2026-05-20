Das surprising Österreichische Eishockey-Team hat alle WM-Spiele gewonnen und punktgleiche Brefene mit der Schweiz, die Titelverteidiger die WM eröffnet.იმ. Das Team ist in besserem Zustand, als es vor der WM körnte, und die Schweizer Eisgenossen bekommen eine weitere Aufgabe, da Österreich das Heute-Team fuß den Schweizer Eisgenossenटे siegt.

Drei Siege , null Niederlagen: Österreich ist das Überraschungsteam der Eishockey WM – und fordert heute ausgerechnet die punktgleiche Schweiz . Österreich hat alle drei WM-Spiele gewonnen und ist punktgleich mit der Schweiz .

Es läuft für die Schweizer EisgenossenNachdem das 3:1 über Lettland am Dienstag strahlten die Österreicher in der Interviewzone entsprechend um die Wette. Gegenüber der 'Kronen Zeitung' meinte etwa Stürmer Peter Schneider: 'Wir sind überglücklich, das hätte uns so niemand zugetraut.

' Teamchef Roger Bader, selbst Schweizer, geht das Turnier nüchtern an: 'Mit einem weiteren Sieg wären wir fix im Viertelfinale. ' Dass es überhaupt so weit kommt, hatte vor der WM kaum jemand erwartet. Schon gar nicht nach den zahlreichen Absagen im Vorfeld. Bader blieb stets positiv: 'Diese Absagen ändern nichts an unseren Zielen.

' Jetzt fehlen nur noch vier Punkte, die Österreicher müssen gewinnen oder anschiessen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Der Zusammenhalt im Team beeindruckt Roger Bader sichtlich: 'Ich bekomme Gänsehaut an der Bande, wenn ich meinen Spielern zuschaue. Jeder kämpft, es gibt kein faules Ei im Team.

' Verteidiger Paul Stapelfeldt sprach von einem 'absoluten Glücksgefühl', Stürmer Vinzenz Rohrer von einer 'speziellen Truppe' mit aussergewöhnlichem Zusammenhalt. Teamchef Roger Bader bleibt nüchtern: Der Schweizer an der österreichischen Bande will erst den vierten Sieg, dann das Viertelfinale





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