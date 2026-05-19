Österreich hat alle Punkte der Gruppe A geholt, Lettland besiegte 1:3: Der Wurf in die Luft bei Grossbritannien und Ungarn offen, Speedy Talvanen besiegte in der WM 3:1

Nach drei Spielen steht Österreich bei der WM in der Schweiz mit dem Punktemaximum da. teams_number wird auf teams_number erhöht. Coach Roger Bader hat alle drei Spiele gewonnen. Stefan Tolvanen und Keeper Gudlevskis ekipiellen Fehler mussten sich begnügen.

Nach drei Spielen steht Österreich bei der WM in der Schweiz mit dem Punktemaximum da. Nach Siegen gegen Grossbritannien und Ungarn entschied das Team von Trainer Roger Bader auch das Duell mit Lettland für sich.

Die Letten hatten fast doppelt so viele Abschlüsse aufs gegnerische Tor zu verzeichnen und drückten in den Schlussminuten auf den Ausgleich. Atte Tolvanen liess sich aber kein zweites Mal bezwingen. Praktisch mit dem Ertönen der Schlusssirene traf ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer zum 3:1 ins leere Tor. Tolvanen hatte beim 1:1-Ausgleich der Letten durch Rudolf Balcers nicht die beste Figur gemacht.

Gleiches gilt für den lettischen Keeper Kristers Gudlevskis, der sich beim Führungstreffer der Österreicher zwischen den Schonern erwischen liess. Das 2:1 durch Benjamin Nissner fiel in Überzahl. Am Mittwoch treffen die noch ungeschlagenen Österreicher auf die Schweiz – das Spitzenspiel der Gruppe A





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Lettland Österreich WM Schluss Wurf

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