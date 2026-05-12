Ein Team von Jungs hat im Oftringer Bühnenbergwald einen wilden Mountainbike-Trail gebaut, obwohl es legale Wege für Biker gab. Die Forstarbeiter und Jugendliche haben jedoch den Fehler erkannt und sich bereit erklärt, den Trail rückzubauen.

Eine Gruppe Jungs hat im Oftringer Bühnenbergwald einen wilden Mountainbike-Trail gebaut, obwohl es in der Region seit Monaten legale Wege für Biker gibt. Im Oftringer Bühnenbergwald haben Forstarbeiter einen illegalen Mountainbike-Trail samt Schanze entdeckt.

Seit vier Jahren arbeiten zahlreiche Leute auf der Aargauer Seite des Engelbergs an der Entwicklung von legalen Mountainbike-Wegen. Sie mussten Abstimmungen zu gewinnen, Einsprachen abzuwenden, Bewilligungen einzuholen und unter Auflagen die Trails zu bauen. Seitdem können Mountainbikerinnen und Mountainbiker auf Oftringer und Aarburger Boden abseits der Waldstrassen auf 5,3 Kilometern austoben, wobei sie darauf achten, nur Waldstrassen zu befahren, die mindestens zwei Meter breit und eingekiest sind und nachts nur fahren unter Einhaltung eines Nachtfahrverbotes. Rot eingezeichnete Linien sind Gemeindegrenzen.

Trotzdem entdecken Förster bei ihrer Arbeit im Wald immer mal wieder illegal gebaute Trails. recently, it was in the-Barzfeld-Forest. Das zuständige Förster Peter Gruber. Sein Team bringt beispielsweise ein Plakat an einen Pfahl und meldet sich von Jugendlichen, die sich zu melden bereiteten.ücksäß� Treffen vereinbart. Diese Jugendlichen wollten später den Trail zurückbauen und müssen sich bei einer bestehenden Bewilligung des Grundbesitzers und einer Bewilligung kantonalen unterscheiden.

Niederträchtiger Handel lässt sich vermeiden. Die jungen Menschen haben vorbildlich reagiert und waren zuversichtlich, dass sie keinen Nachteil erleiden würden. So war das Ergebnis, dass die Jugendlichen den Trailastom, unterliegenden Holz befahren und es gutaufgebaut.

Schließlich war das die Verantwortlichkeit, die yapı was in den рамках der Gesamtbelangehilfen und anderen Waldbesuchern weiter vernünftige Beispiel.