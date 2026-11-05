Orri Óskarsson trifft für Real Sociedad San Sebastián gegen Olympique Lyon

Orri Óskarsson erzielt per Kopf das entscheidende 1:0 für Real Sociedad San Sebastián gegen Olympique Lyon. Ander Barrenetxea bereitet das Tor vor.

Real Sociedad San Sebastián führt während des laufenden Spiels mit 1:0 gegen Olympique Lyon. Der Treffer geht auf das Konto von Orri Óskarsson, der per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte trifft. Die Vorlage liefert Ander Barrenetxea mit einer Flanke.

Entscheidung durch Kopfball von Orri Óskarsson

Orri Óskarsson sorgt für die Führung von Real Sociedad San Sebastián. Er nutzt eine Chance aus kürzester Distanz, um den Ball im Tor unterzubringen. Die Vorarbeit stammt von Ander Barrenetxea, der mit seiner Flanke den Pass vorbereitet hat. Der Spielstand ändert sich dadurch auf 1:0 zugunsten der gastgebenden Mannschaft.

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Kritische Abseits-Entscheidungen beeinträchtigen Olympique Lyon

Olympique Lyon hatte in der ersten Halbzeit mehrere Situationen, in denen das Spiel unterbrochen wurde. Tanner Tessmann spielte einen Pass nach vorne, doch die Schiedsrichter werteten Keito Nakamura als abseitsstehend. Dies wiederholte sich später, als Corentin Tolisso einen Pass in die Tiefe schickte und erneut Keito Nakamura als abseitsstehend eingestuft wurde.

Auch Kaïl Boudache saß im Verlauf der Partie mehrfach auf der Abseitsseite. Corentin Tolisso legte dabei den Grundstein für diese Angriffe. Diese wiederholten Fehlentscheidungen oder korrekten Abseitspfiffe verhinderten, dass Olympique Lyon gleichziehen konnte. Die Unparteiischen waren hier konsequent in ihrer Linienführung.

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Effektive Angriffe von Real Sociedad San Sebastián und Verwehrttore

Real Sociedad San Sebastián kontrollierte das Geschehen auf der gegnerischen Halbfeldhälfte effektiv. Gonçalo Guedes erhielt einen Freistoß zugesprochen und versuchte später, aus der Strafraummitte per Kopf zu treffen. Der Ball ging jedoch links am Tor vorbei. Jon Aramburu hatte die Flanke für diesen Versuch geliefert.

Auch Mikel Oyarzabal hatte mehrere Möglichkeiten. In der eigenen Hälfte erhielt er Freistöße und versuchte später aus der Distanz, mit dem linken Fuß zu torpedieren. Der Schuss ging knapp rechts am Tor vorbei. Mamadou Sarr hatte den Pass für diesen Versuch gelegt. Die defensive Struktur von Olympique Lyon hielt stand.

Fouls und Unterbrechungen im Spielverlauf

Dieses Pressing führte auch zu Fouls auf beiden Seiten. Kaïl Boudache wurde für einen Foul gepfiffen. Igor Zubeldia von Real Sociedad San Sebastián beging ebenfalls ein Foul, was zu einer Unterbrechung führte. Corentin Tolisso erhielt in der eigenen Hälfte sowie in der gegnerischen Hälfte jeweils einen Freistoß. Mikel Oyarzabal erhielt ebenfalls zwei Freistöße in der eigenen Hälfte.

Keito Nakamura bekam von Olympique Lyon einen Freistoß in der eigenen Hälfte zugesprochen. Auch Ander Barrenetxea versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, wurde jedoch mit dem Ball abgeblockt. Eine Ecke für Olympique Lyon wurde durch Mamadou Sarr verursacht. Die Partie bleibt ausgeglichen, aber der Führungstreffer von Orri Óskarsson ist das entscheidende Moment bisher.