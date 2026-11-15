Orlando Bloom und Luisa Laemmel: Neue Liebe nach Katy Perry

Orlando Bloom zeigt sich mit Schweizer Model Luisa Laemmel in Italien. Nach der Trennung von Katy Perry beginnt der Schauspieler ein neues Kapitel.

Der US-amerikanische Schauspieler Orlando Bloom hat sein privates Leben offenbar neu strukturiert, nachdem seine langjährige Partnerschaft mit der Sängerin Katy Perry beendet wurde. An seiner Seite ist nun das 28-jährige Schweiz er Model Luisa Laemmel zu sehen, mit dem er in den letzten Monaten mehrere gemeinsame Reisen unternahm. Die erste öffentlichkeitswirksame Bestätigung ihrer Verbindung erfolgte, als das Paar das Stadion in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien Arm in Arm verließ. Diese Geste deutete darauf hin, dass es sich bei den früheren heimlichen Treffen um eine feste Beziehung handelt.

Romantische Reisen nach Schweiz und Italien

Im März 2026 reiste Orlando Bloom in die Heimat von Luisa Laemmel, die in Zürich aufgewachsen ist. Die beiden verbrachten ihre Zeit zunächst im Zürcher Luxushotel Dolder Grand und wechselten anschließend zum Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee. Während dieses Aufenthalts lernte der Schauspieler nicht nur die Familie Laemmel kennen, sondern gab auch eine detaillierte Einleitung in sein neues Umfeld. Einem Insiderbericht zufolge brachte Bloom sogar seinen eigenen Pudel, den er Biggie Smalls nennt, mit nach Zürich, um sein Engagement zu unterstreichen.

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Die Romanze setzte sich im Sommer desselben Jahres in Italien fort. Ende Juli 2026 weilten Orlando Bloom und Luisa Laemmel gemeinsam im exklusiven Badeort Forte dei Marmi in der Toskana. An diesem Ort, der für seine mondäne Atmosphäre bekannt ist, wurden sie am Strand des Beachclubs Alpemare fotografiert. Dieser Strandabschnitt gehört zum Resort des italienischen Sängers Andrea Bocelli und dient regelmäßig als Rückzugsort für internationale Prominenz.

Paparazzi-Fotos bestätigen den Beziehungsstatus

Die Berichte aus Forte dei Marmi zeichnen ein Bild von intensiver Zuneigung zwischen dem 49-jährigen Hollywoodstar und der 28-jährigen Model. Paparazzi dokumentierten Momente, in denen die beiden gemeinsam im Meer badeten, laut lachten und auf der Erde spielten. Auf zahlreichen Aufzeichnungen war zu sehen, wie Luisa Laemmel ihre Arme um Orlando Bloom legte, während sie die Wellen genossen. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Straßen von Forte dei Marmi hielten sie die Hände und wirkten konzentriert aufeinander, was die Öffentlichkeit stark beschäftigte.

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Eine weitere visuelle Bestätigung der Verbindung lieferte Orlando Bloom am 11. September 2026 über seine sozialen Medien. In einer Bildergalerie, die private Einblicke in den Urlaub mit seiner Tochter Daisy gewähren sollte, verbarg sich im letzten Bild ein subtiler, aber deutlicher Hinweis. Zu sehen war der Schatten des Schauspielers neben dem Schatten einer Frau, wobei sich ihre Köpfe im Sand leicht berührten. Dieses Foto diente als stille, aber wirksame Bestätigung der neuen Partnerschaft vor der breiten Öffentlichkeit.

Neuanfang nach neun Jahren Beziehung

Für Orlando Bloom markiert die Beziehung mit Luisa Laemmel einen klaren Neubeginn nach einer sehr intensiven Phase. Neun Jahre lang war er mit Katy Perry liiert, die sich 2019 mit ihm verlobte. Aus dieser Verbindung ging 2020 die gemeinsame Tochter Daisy Dove hervor. Im Sommer 2025 wurde die Trennung des Paares publik, wozu Orlando Bloom im September 2025 eine ruhige und konstruktive Haltung einnahm. Er betonte, dass er auf die gemeinsame Zeit ohne Groll blicke und die Freundschaft in den Mittelpunkt stelle.

Luisa Laemmel hat sich in der internationalen Modelbranche bereits einen festen Namen gemacht. Sie startete ihre Karriere im Alter von 16 Jahren und arbeitete für internationale Marken wie Calvin Klein, Maybelline und YSL Beauty. Heute lebt sie in New York, behält aber auch Verbindungen zur Schweiz. Ob aus den zärtlichen Momenten am Strand und den gemeinsamen Aufenthalten in der Schweiz und Italien eine langfristige Liebe wird, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Aufnahmen vermitteln jedoch den Eindruck zweier Menschen, die ihre Zeit gemeinsam bewusst und glücklich genießen.