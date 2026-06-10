Original-Mail im Fall Fischer veröffentlicht: Streit zwischen SRF und Patrick Fischer

Kurz vor der Eishockey-Heim-WM wurde Nati-Trainer Patrick Fischer beurlaubt. Dies, nachdem öffentlich wurde, dass er 2022 mit gefälschtem Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist war. In einem PR-Interview nimmt Fischer am Dienstag erstmals öffentlich Stellung zur Covid-Affäre – und wirft dem SRF einen Vereinbarungsbruch vor.

Original-Mail im Fall Fischer veröffentlicht. Kurz vor der Eishockey-Heim-WM wurde Nati-Trainer Patrick Fischer beurlaubt. Dies, nachdem öffentlich wurde, dass er 2022 mit gefälschtem Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist war.

In einem PR-Interview nimmt Fischer am Dienstag erstmals öffentlich Stellung zur Covid-Affäre – und wirft dem SRF einen Vereinbarungsbruch vor. Dabei geht es um die zentrale Frage, ob das Gespräch über das gefälschte Covid-Zertifikat vertraulich war oder nicht. SRF reagierte am Dienstag mit einem klaren Statement auf die Aussagen und hielt fest: «Es gab keine ‹Off-the-Record-Vereinbarung. » Nun veröffentlicht «Schweiz heute» nach eigenen Angaben die originale Mail von SRF-Redaktor Pascal Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef von Swiss Ice Hockey.

Gab es zwischen dem SRF und Patrick Fischer eine «Off-the-Record-Vereinbarung»? Um diese Frage dreht sich der Streit zwischen dem Ex-Nati-Coach und dem Schweizer Radio und Fernsehen. Fischer dem Sender am Dienstag einen Vereinbarungsbruch vor und berief sich dabei auf eine Mail von SRF-Redaktor Pascal Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef von Swiss Ice Hockey, in welcher der SRF-Mann versichert, sich der Off-the-Record-Vereinbarung bewusst zu sein und diese ernst zu nehmen.

Der Sender legt nahe, dass in Fischers Video-Interview offenbar nicht der gesamte Inhalt von Schmitz' Schreiben wiedergegeben wurde. nach eigenen Angaben die originale Mail von Schmitz an Sulzer in voller Länge. Darin finden sich die Passagen aus dem Video-Interview von Patrick Fischer – und mehr. So erklärt Schmitz Sulzer, dass er es als «Verpflichtung» verstehe, relevante Informationen, die von öffentlichem Interesse sind, «zu prüfen und gegebenenfalls zu veröffentlichen».

Die von Patrick Fischer erwähnte Verurteilung wegen Urkundenfälschung und die damit verbundene Geldstrafe seien «Informationen, die diese Schwelle des öffentlichen Interesses eindeutig überschreiten». Die von «Schweiz heute» veröffentlichte Mail von SRF-Redaktor Pascal Schmitz an Finn Sulzer, Medienchef von Swiss Ice Hockey. Schmitz schliesst die Mail, indem er dem Eishockeyverband und Fischer die Möglichkeit gibt, dazu Stellung zu nehmen.

Dazu schreibt der SRF-Redaktor: «Solltet ihr dazu keine Stellung nehmen, behalten wir uns vor, nach anderen Wegen zu suchen, um unserer journalistischen Pflicht nachzukommen. Ich hoffe auf dein Verständnis für meine Position. Wir können nicht anders. » Gemäss «Schweiz heute» soll es sich bei dieser Mail nicht um eine Antwort-Mail handeln.

Dass es sich bei dem Mittagessen um kein «Off-the-Record»-Gespräch handelte, erwähnt Schmitz in dem von «Schweiz heute» veröffentlichten Mail nicht. Deutsches Magazin zerlegt Schweizer Nati-Trikot: «Eine historische Frechheit





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