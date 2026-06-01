Oriane, die 19-jährige Winzertochter aus der Schweiz, begeistert als musikalisches Phänomen bei The Voice France

Die junge Schweizerin Oriane hat mit ihrem Debütalbum und dem Song "Little Me" das französische "The Voice" im Sturm erobert. Die Autodidaktin überzeugte mit gefühlvollen Balladen und wurde von Coach Florent Pagny als "musikalisches Phänomen" gefeiert. Ihr Erfolg reiht sich in eine Serie von Schweizer Triumph bei internationalen "The Voice"-Versionen ein.

Die junge Schweizer Sängerin Oriane , erst 19 Jahre alt und aus dem malerischen Lutry am Genfersee stammend, hat mit ihrem Debütalbum und insbesondere dem Song " Little Me " die französische Ausgabe der Castingshow "The Voice" im Sturm erobert.

Die Autodidaktin, die ohne formale Gesangsausbildung auskommt, begeisterte Jury und Publikum gleichermaßen mit ihren gefühlvollen und ausdrucksstarken Balladen. Eine ihrer herausragenden Performances war die Interpretation von "Vole" der kanadischen Ikone Céline Dion während des Halbfinales, die ihr höchstes Lob von ihrem Coach Florent Pagny eintrug. Der renommierte französische Musiker bezeichnete sie als "ein musikalisches Phänomen", was ihren außergewöhnlichen Status unterstreicht.

Dieser Erfolg ist kein Einzelfall in der Geschichte von "The Voice"; bereits in der Vergangenheit konnten Schweizer Talente in verschiedenen internationalen Versionen der Show glänzen. So erreichte der Westschweizer Sänger Loris 2022 das Finale der französischen Staffel, auch wenn der Sieg letztlich ausblieb. Ebenso mischten Schweizer Teilnehmer bei "The Voice of Germany" regelmäßig mit: Die Zürcherin Bernarda Brunović belegte 2021 den vierten Platz, und Paula Dalla Corte gewann die deutsche Staffel sogar im Jahr 2020, damals ebenfalls 19 Jahre alt.

Diese Serie von Erfolgen zeigt die beeindruckende Tiefe und Qualität des musikalischen Nachwuchses aus der Schweiz auf der internationalen Bühne.

"The Voice" ist eines der weltweit erfolgreichsten und einflussreichsten Gesangs-Castingformate, das in über 100 Ländern adaptiert wurde. Das Kernprinzip, das den Namen "Die Stimme" trägt, ist die Idee, dass allein die Stimme zählt, nicht das Äußere oder die Bühnenshow. Dies wird in den berühmten "Blind Auditions" umgesetzt, bei denen die Coaches - meistinternationale Musikgrößen - mit dem Rücken zur Bühne auf drehbaren Stühlen Platz nehmen. Sie hören die Kandidatinnen und Kandidaten ausschließlich über ihren Gesang.

Nur wenn ein Coach von einer Stimme überzeugt ist, drückt er einen Knopf, woraufhin sich sein Stuhl zur Bühne dreht und er den Sänger oder die Sängerin für sein Team auswählt. Drehen sich mehrere Coaches, entscheidet der Kandidat selbst, zu wem er geht. In den folgenden Battles, Sing-offs und Liveshows kämpfen die Talente dann innerhalb ihrer Teams gegeneinander, werden von ihren Coaches gecoacht und unterstützt. Der Sieger wird schließlich in einer finalen Abstimmung durch Publikum und Coaches gemeinsam bestimmt.

Das Format wurde ursprünglich in den Niederlanden entwickelt und hat sich dank seines einzigartigen, fairen und auf die Stimme fokussierten Konzepts zu einer globalen Fernsehmarke entwickelt, die unzählige Karrieren gestartet hat. Orianes Siegeszug in der französischen "The Voice"-Staffel markiert einen weiteren Höhepunkt in dieser bemerkenswerten Schweiz-Serie und unterstreicht einmal mehr die außergewöhnliche musikalische Begabung, die aus dem kleinen Alpenland stammt.

Ihre Geschichte - eine junge Winzertochter ohne klassische Ausbildung, die sich durch puren Talent und emotionale Intensität durchsetzt - verkörpert perfekt den Geist der Show. Während ihre Karriere nun weitergehen wird, bleibt zu beobachten, ob sie den Weg ihrer erfolgreichen Landsmänner und -frauen wie Paula Dalla Corte oder Bernarda Brunović gehen und nach dem Show-Sieg eine nachhaltige Musikkarriere aufbauen kann.

Fakt ist: Die Schweizer Musikszene darf sich über ein weiteres großes Talent freuen, das bereits bewiesen hat, dass es auf der ganz großen Bühne bestehen kann. Die internationalen "The Voice"-Formate bleiben damit nicht nur ein Sprungbrett für Träumer, sondern auch eine inspirierende Plattform, die zeigt, wie pure Stimme und Persönlichkeit Menschen weltweit in ihren Bann ziehen können.





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