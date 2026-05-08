Organisierte Faustkämpfe unter Jugendlichen in Spreitenbach: Polizei und Schule reagieren

In Spreitenbach haben sich Jugendliche zu organisierten Faustkämpfen getroffen, die als «Fight Club» bezeichnet werden. Die Polizei ermittelte zwei 14-jährige Burschen, doch es gab keine strafrechtlichen Konsequenzen. Die Schule warnt vor rechtlichen Folgen und fordert Eltern auf, Hinweise auf solche Kämpfe zu melden. Zudem gibt es weiterhin Spannungen zwischen Jugendlichen aus Spreitenbach und Dietikon.

Foto: Urs Jaudas Jugendliche sollen sich bei einem Schulhaus in Spreitenbach wiederholt zu organisierten Faustkämpfen getroffen haben. Videos der Prügeleien tauchten auf sozialen Medien auf.

Die als «Fight Club» bezeichneten Veranstaltungen, möglicherweise inspiriert durch den gleichnamigen Film, beschäftigen neben der betroffenen Schule jetzt auch die Polizei. Die Aargauer Kantonspolizei habe im Zusammenhang mit den Kämpfen «zwei 14-jährige Burschen aus Spreitenbach» ermitteln können, berichtet die Aargauer Zeitung. Da kein Strafantrag gestellt worden sei, gebe es für sie aber keine strafrechtlichen Konsequenzen. Stattdessen habe der Jugenddienst der Polizei im Beisein der Eltern klärende Gespräche mit den jungen Männern geführt.

Die Schule betont, dass man organisierte oder sogenannte «freiwillige» Kämpfe nicht toleriere. Hinweise auf geplante oder stattfindende Auseinandersetzungen sollen umgehend der Schule, der Schulsozialarbeit oder der Polizei gemeldet werden. Ein von der Schule an alle Eltern verschicktes Merkblatt warnt zudem vor den rechtlichen Folgen solcher Kämpfe. Je nach Verletzungsgrad drohen Geld- oder Freiheitsstrafen.

Schon ein ausgeschlagener Zahn könne mehrere Tausend Franken kosten, zitiert die Aargauer Zeitung aus dem Schreiben. Auch bereits die Teilnahme an einer solchen Schlägerei sei strafbar. Ebenso müsse mit Strafen rechnen, wer solche Kämpfe organisiert, anfeuert, filmt oder verbreitet. Die Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen aus Spreitenbach und dem benachbarten Dietikon stehen im Fokus.

Diese erlangten 2019 schweizweit Bekanntheit, nachdem es neben dem Einkaufszentrum Shoppi Tivoli zu einer Massenschlägerei gekommen war. Aber auch dieser Konflikt beschäftigt die Region immer noch. Am 20. April musste die Polizei laut Bericht bei einer anderen Spreitenbacher Schule wegen eines Handgemenges zwischen Teenagern intervenieren.

Eine Gruppe aus Dietikon soll auf E-Scootern angerückt sein und anwesende Jugendliche mit Pfefferspray attackiert haben. Da auch in diesem Fall keine Strafanträge gestellt worden seien, werde der Vorfall nicht weiterverfolgt





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