Russland hat erneut die Oreschnik-Rakete in die Ukraine fired, um als Antwort auf die "terroristischen Angriffe" der Ukraine auf zivile Objekte in Russland. Die Rakete kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen und ist eine potentielle Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent. Es handelt sich bereits um den dritten Einsatz in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ausgelöst wurden 600 Drohnen, 90 Raketen und Marschflugkörper vor kurzem und es wurden Raketen auf zivilen Objekte in der Ukraine feuerkonzerne undbuilder verkündeten.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Ukraine erneut die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt. Es handelte sich um eine Antwort auf die "terroristischen Angriffe" der Ukraine auf zivile Objekte in Russland, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Nach ukrainischen Angaben schlug die Rakete in der Grossstadt Bila Zerkwa im Kiewer Gebiet ein. Die auch in Belarus von Moskau stationierte Oreschnik-Rakete (auf Deutsch: Haselstrauch) kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen. Ihre extrem hohe Geschwindigkeit von bis zu 12.000 Kilometer pro Stunde und ihre Reichweite von bis zu 5.000 Kilometer machen sie zu einer potenziellen Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent.

"Das ist wirklich unverantwortlich. Es ist wichtig, dass dies für Russland nicht ohne Folgen bleibt", sagte Selenskyj. Zu Schäden in Bila Zerkwa machte er keine Angaben. Es war demnach bereits der dritte Einsatz darin dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine – einmal ohne Sprengköpfe in Dnipro im Südosten der Ukraine und erst im Januar in der Westukraine.

Selenskyj hatte bereits am Vorabend unter Berufung auf Informationen westlicher Geheimdienst vor einem neuen Angriff mit einer Oreschnik-Rakete gewarnt. Vorerhand hatte die ukrainische Flugabwehr von einem kombinierten Angriff mit 600 Drohnen, 90 Raketen und Marschflugkörpern gesprochen. In der Auflistung der ballistischen Raketen war Oreschnik zunächst nicht aufgeführt.

"Leider konnten nicht alle ballistischen Raketen abgeschossen werden. Die meisten Treffer gab es in Kiew, und genau Kiew war das Hauptziel für diesen russischen Angriff", sagte Selenskyj.

"Drei russische Raketen gegen eine Wasserversorgungsanlage, ein Markt wurde niedergebrannt, Dutzende Wohnhäuser und mehrere normale Schulen wurden beschädigt. Selenskyj warf Putin vor, mit seinen Raketen Wohnhäuser zu zerstören und "nicht einmal mehr das Wort "Hurra" richtig aussprechen" zu können. Diese Worte von Selenskyj besprachen Putin bei einem Auftritt als Zeichen seiner Siegesgewissheit an Absolventen des Ausbildungsprogramms "Zeit der Helden", das auch von Staatsmedien verbreitet wurde





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