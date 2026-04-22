Orbán gibt Blockade auf: Ukraine-Hilfe und Sanktionen gegen Russland werden möglich

Nach wochenlangem Widerstand hat Ungarn unter Ministerpräsident Orbán sein Veto gegen die EU-Hilfe für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland aufgehoben. Dies ermöglicht die Umsetzung eines 90 Milliarden Euro schweren Hilfspakets für die Ukraine und verschärft den Druck auf Russland.

Ungarn hebt sein Veto gegen die EU-Hilfe für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland auf. Ministerpräsident Orbán , der demnächst sein Amt abgibt, stimmte einem Hilfspaket von 90 Milliarden Euro für die Ukraine zu, das nun umgesetzt werden kann.

Dieses Geld soll der Ukraine helfen, ihren Abwehrkampf gegen Russland fortzusetzen und andere staatliche Aufgaben zu erfüllen. Parallel dazu konnten die EU-Staaten ein neues Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen, das darauf abzielt, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Dieses Paket war zuvor ebenfalls von Ungarn und der Slowakei blockiert worden. Die formellen Beschlüsse werden voraussichtlich am Donnerstagmittag gefasst.

Orbáns Zustimmung erfolgte, nachdem die Ukraine die Wiederaufnahme des Betriebs der Druzhba-Pipeline ermöglicht hatte, über die russisches Öl nach Ungarn und in die Slowakei geliefert wird. Die Ukraine hatte die Wiederinbetriebnahme der Leitung an die Zustimmung zu neuen EU-Hilfen geknüpft. Die ukrainische Regierung betonte, die Pipeline müsse nach russischen Luftangriffen repariert werden. Orbáns Blockade hatte in den vergangenen Wochen für erhebliche Kritik gesorgt, da er dem Darlehenskonzept bereits im Dezember zugestimmt hatte.

Viele sehen in der Wiederinbetriebnahme der Pipeline einen bitteren Kompromiss, der Russland durch Ölexporte finanziert. Es gibt die Hoffnung, dass der Wahlausgang in Ungarn, bei dem Orbán unterlag, zu einer veränderten Politik führen wird. Von den 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für militärische Ausgaben vorgesehen, wobei die Hälfte des Geldes bereits in diesem Jahr fließen soll.

Das Finanzierungskonzept sieht vor, das Geld am Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen aufzunehmen, wobei die Ukraine nur zurückzahlen muss, wenn Russland nach einem Ende des Krieges Entschädigungszahlungen leistet. Zudem ist geplant, eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung heranzuziehen, falls Moskau keine Entschädigung leistet. Das Sanktionspaket beinhaltet Verbote für EU-Unternehmen, an der Reparatur russischer Raffinerien mitzuwirken, sowie Beschränkungen für Transaktionen mit russischen Häfen und LNG-Terminals. Importverbote für weitere Metalle, Chemikalien und Rohstoffe sollen Russlands Einnahmen um 570 Millionen Euro pro Jahr reduzieren.

Ein umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen für russisches Öl konnte aufgrund von Bedenken einiger Länder, wie Griechenland, nicht erreicht werden





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