Orales Cannabis verbessert Schmerz, Schlaf und mentale Gesundheit - Ergebnisse einer kalifornischen RCT

Randomisierte kontrollierte Studie mit 164 Patienten zeigt signifikante Verbesserungen bei Fibromyalgie, Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis für Schmerz, Schlaf und psychisches Befinden, während die kognitive Funktion unbeeinflusst bleibt.

Eine kürzlich veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie liefert die bislang detaillierteste Evidenzbasis für den Einsatz von oralem Cannabis bei drei chronischen Schmerzerkrankungen. Forschende der University at Buffalo, der University of Michigan und des Datenanbieters MoreBetter rekrutierten 164 erwachsene Probanden aus Kalifornien, die bereits Erfahrung mit Cannabis hatten, und verabreichten über zwölf Wochen hinweg drei unterschiedliche Kapsel‑Formulierungen.

Die Teilnehmenden wurden über eine App selbständig zu Schmerzintensität, Schlafqualität, mentaler Gesundheit und körperlicher Funktion befragt. Die drei Indikationsgruppen umfassten Fibromyalgie (64 Personen), Knie‑ und Hüft‑Osteoarthritis (75 Personen) sowie rheumatoide Arthritis (25 Personen). Jeder Patient wurde zufällig einer von drei Behandlungsarmen zugeordnet. Gruppe eins erhielt eine ausgeglichene 1:1‑Mischung aus 12,5 Milligramm THC und 12,5 Milligramm CBD.

Gruppe zwei erhielt eine Minor‑Cannabinoid‑Mischung mit 10 Milligramm THCa, 10 Milligramm CBDa, 5 Milligramm CBG und 3 Milligramm CBC. Gruppe drei bekam eine CBD‑dominante Formulierung ohne THC, bestehend aus 10 Milligramm CBD und 10 Milligramm CBDa. Durch diese Dreiteilung war erstmals ein direkter Vergleich zwischen einer klassischen THC/CBD‑Balance, einer neueren Minor‑Cannabinoid‑Strategie und einer reinen CBD‑Monotherapie möglich





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Cannabis Schmerztherapie Fibromyalgie Osteoarthritis Minor‑Cannabinoide

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