Opferhilfe Schweiz: Die Hotline 142 als erster Schritt aus der Gewaltspirale

Die neue Opferhotline 142 in der Schweiz bietet kostenlose und anonyme Beratung für Gewaltbetroffene. Telefonberaterinnen wie Ursula Frisch unterstützen bei der ersten Orientierung, klären über Dringlichkeit auf und vermitteln bei Bedarf weiter. Die Hotline richtet sich an alle Geschlechter und Altersgruppen, unabhängig von der Art der Gewalt. Nach anfänglich rund 100 Anrufen täglich zeigen positive Zahlen, dass das Angebot angenommen wird. Ziel ist es, durch Aufklärung und eine nationale Kampagne die Hemmschwelle zu senken und Prävention zu stärken.

Die Stimme am anderen Ende der Leitung ist beruhigend und professionell. Guten Tag, da ist die Opferhilfe Zürich, wie kann ich Ihnen helfen? So beginnen täglich zahlreiche Gespräche an der Hotline 142 , einem zentralen Baustein der schweizweiten Strategie von Bund und Kantonen gegen Gewalt.

Ursula Frisch, Telefonberaterin bei der Opferhilfe Zürich, kennt die anfänglichen Zögerungen der Anrufenden nur zu gut. Viele Betroffene sagen uns, sie hätten lange darüber nachgedacht, ob sie anrufen sollen oder nicht. Ob das, was sie erlebt haben, genug schlimm ist. Diese Unsicherheit sei typisch, berichtet Frisch.

Gewalt zu erleben, hinterlasse oft eine gewisse Unordnung im Innern, eine erschütterte Sicherheitswahrnehmung. Umso wichtiger sei es, in den Gesprächen Halt zu geben. Gewalt führt immer zu einer gewissen Unsicherheit, weil die Schutzfunktion entfällt. Unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen ein Stück Sicherheit zurückzugeben.

Für viele ist der Anruf ein erster entscheidender Schritt aus der Isolation. Oft gehe es nicht nur um konkrete Informationen, sondern auch darum, die Situation zu ordnen, so Frisch. Das Gespräch könne helfen, diese innere Unordnung zu strukturieren und nächste Schritte sichtbar zu machen. Wenn ein Gespräch gut verläuft, steigt die Chance, dass Betroffene den Mut finden, weiterzugehen und Hilfe anzunehmen.

Damit hat die Hotline auch eine präventive Wirkung: Wer früh Unterstützung sucht, kann helfen, Gewaltspiralen zu durchbrechen, bevor sie sich weiter verschärfen. Die Beraterinnen und Berater klären in einem ersten Schritt, wie dringend die Situation ist. Geht es um eine akute Krise, werden sofort weitere Stellen eingeschaltet - etwa die Polizei, die Notfallpsychiatrie oder medizinische Hilfe. Liegt keine akute Gefährdung vor, folgt eine Einordnung: Handelt es sich um eine Straftat im Sinne des Opferhilfegesetzes?

Entsprechend wird die betroffene Person an spezialisierte Beratungsstellen weitergeleitet. Wichtig dabei: Alles ist freiwillig. Die Anrufenden entscheiden selbst, ob sie anonym bleiben oder weitervermittelt werden möchten. Die Hotline 142 ist keine Notrufnummer.

Bei unmittelbarer Gefahr gilt es weiterhin, den Notruf 112 oder die Polizei zu kontaktieren. Gemäss SRF-Recherchen wählen derzeit täglich rund 100 Personen die neue Opferhotline. Christoph Amstad, Vizepräsident der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren, zieht eine positive Zwischenbilanz. Die Nachfrage ist hoch.

Was wir sehen: Die Menschen rufen vor allem während der Öffnungszeiten an, nachts sind es bislang nur vereinzelte Anrufe. Dies unterstreicht die Bedeutung des telefonischen Beratungsangebots als niederschwellige, zugängliche erste Anlaufstelle. Ein wiederkehrendes Thema in den Gesprächen: Scham und Selbstzweifel. Viele Frauen sagen: Ich bin doch eine selbstbewusste Frau, ich habe studiert - und jetzt ist mir das passiert, erzählt Frisch.

Ihre Antwort darauf ist klar: Das hat nichts mit Status oder Ausbildung zu tun. Gewalt kann jedem passieren. Die Hotline richtet sich daher an alle Betroffenen - Männer wie Frauen, sowie Minderjährige, unabhängig davon, ob es sich um psychische, physische oder sexuelle Gewalt handelt. Auch Angehörige können sich beraten lassen.

Um die neue Nummer noch bekannter zu machen, planen Bund und Kantone eine nationale Kampagne. Ziel ist es, die Hemmschwelle weiter zu senken und noch mehr Betroffene zu erreichen. Die wichtigste Botschaft der Beraterinnen und Berater bleibt: Wer unsicher ist, ob die 142 die richtige Stelle ist - soll trotzdem anrufen. Hilfe ist upfront, anonym und kostenlos unter www.opferhilfe-schweiz.ch





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