Opel Corsa GSE: Der stärkste und schnellste Serien-Corsa aller Zeiten

Opel bringt den Corsa GSE auf den Markt, den stärksten und schnellsten Serien-Corsa aller Zeiten. Mit 207 kW (281 PS) und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,5 Sekunden setzt der vollelektrische Hot Hatch neue Maßstäbe. Das Design und die Technik des Corsa GSE sind eine Hommage an die sportlichen GSi-Modelle der ersten Corsa-Generation.

Mit dem neuen Opel Corsa GSE kehrt der Hersteller zurück zu den Wurzeln des sportlichen Kleinwagens. Der neue Corsa GSE ist nicht nur der stärkste Serien-Corsa aller Zeiten, sondern auch der schnellste.

In nur 5,5 Sekunden beschleunigt der vollelektrische Hot Hatch von 0 auf 100 km/h, was ihn zum schnellsten Serien-Opel macht. Das Design des Corsa GSE ist eine Hommage an die sportlichen GSi-Modelle der ersten Corsa-Generation, kombiniert mit modernster Technik und vollelektrischem Antrieb. Der neue Corsa GSE wird auf dem Pariser Automobilsalon im Oktober seine Premiere feiern und setzt mit seiner Leistung und seinem Design neue Maßstäbe im Segment der Hot Hatches.

Der Corsa GSE ist mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern Drehmoment ausgestattet und bietet damit eine beeindruckende Performance. Die Energie für den Antrieb speichert der Corsa GSE in einer 54 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie, von der 51 kWh nutzbar sind. Das Temperaturmanagement der Batterie wurde speziell für die hohen Anforderungen des GSE-Modells optimiert, um ein dauerhaft verlässliches Fahrvergnügen zu gewährleisten. Der Corsa GSE verfügt über ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial, ein tiefergelegtes Sport-Chassis und spezifisch ausgelegte Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stossdämpfer.

Diese Technik sorgt für ein hochdynamisches Fahrerlebnis mit direkter Rückmeldung und hervorragendem Handling. Der Fahrer kann zwischen drei Fahrmodi wählen: Sport, Normal und Eco. Im Sport-Modus ist der Stromer auf maximale Performance ausgelegt, während der Normal-Modus mit 170 kW (231 PS) und der Eco-Modus auf Effizienz getrimmt sind. Optisch setzt der Corsa GSE auf ein aggressives Design mit einer GSE-spezifischen Frontschürze, schwarzen Verkleidungen und einem schwarzen Dach.

Die 18-Zoll-Felgen mit Michelin Pilot Sport 4S Reifen und die Alcon-Bremssättel mit GSE-Schriftzug unterstreichen den sportlichen Charakter. Im Innenraum finden sich Performance-Sitze mit Alcantara-Applikationen und gelben Gurten, die an die sportlichen Modelle der Corsa A-Generation erinnern. Der Corsa GSE ist ein echter Hot Hatch, der mit seiner Leistung, seinem Design und seiner Technik neue Maßstäbe setzt





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Opel Corsa GSE Hot Hatch Vollelektrisch Performance Design

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