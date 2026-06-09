Opec-Staaten erhöhen Fördermengen erneut - Ölpreis bleibt unbeeindruckt

Die Opec-Staaten haben erneut ihre Fördermengen erhöht, aber der Ölpreis bleibt unbeeindruckt. Der Krieg im Nahen Osten beeinflusst weiterhin die Ölpreise.

Am Sonntag hat ein Teil der Opec -Staaten erneut eine Erhöhung der Fördermengen beschlossen - es ist die siebte Erhöhung in ebenso vielen Monaten. Den Ölmarkt bewegt das nicht, dort werden die Preise weiterhin vom Krieg im Nahen Osten beeinflusst.

Der Krieg hat die Ölmarkt grundlegend verändert: Nur weil sie dürfen, fördern die in der Opec verbleibenden Mitgliedsstaaten nicht mehr. Für die Golfstaaten macht es die Blockade der Straße von Hormus unmöglich, große Teile ihres Öls außer Land zu bringen.

Zudem ist ein Teil der Infrastruktur durch den Krieg beschädigt, was auch auf Russland zutrifft, dessen Energieinfrastruktur von der Ukraine gezielt angegriffen wurde. In Kombination führt das zu sinkender Produktion: Im April haben das Ölkartell und die verbündeten Staaten zusammen nur noch 33,2 Mio. Fass Öl pro Tag produziert, verglichen mit 42,7 Mio. Fass Öl pro Tag im Februar.

Pro Tag verbraucht die Welt 106,3 Mio. Fass Öl, gemäß den Zahlen der Opec. Mit der monatlichen Erhöhung der Förderquoten macht die Opec die 2023 verhängte Produktionskürzung von 1,65 Mio. Fass Öl pro Tag graduell rückgängig.

Machen sie im selben Tempo wie bisher weiter, ist das Ziel im September erreicht. Die Gesamt-Opec-Produktion soll weiterlaufen wie bisher, die spezifischen Quoten-Anpassungen werden jeweils nur von sieben der insgesamt 21 Opec+-Mitgliedsstaaten gefällt: Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Algerien, Kasachstan, Russland und Oman. Vor dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate per 1. Mai war das Land ebenfalls Teil des inneren Kreis.

Im Juli sollen täglich 188'000 Fass Öl mehr gefördert werden. Es ist gleich viel wie die Erhöhung im Juni, die leicht nach unten angepasst worden ist, weil die Emirate das Kartell verlassen haben. Der Ölpreis steigt um 1 bis 2% zum Wochenstart, das Fass der Nordseesorte Brent kostet knapp 95 $/Fass, während West Texas Intermediate (WTI) für knapp 92 $/Fass zu haben ist.

Die Hoffnung auf Frieden in Form von Nachrichten über potenzielle Einigungen lässt den Ölpreis sinken, während neue Angriffe und aggressive Rhetorik von den kriegführenden Parteien den Preis steigen lassen





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