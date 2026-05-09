Onlineshop Farmy schließt abrupt: "Schweren Herzens"

Onlineshop Farmy schließt seine Geschäftsbeziehung mit den Kunden und Mitarbeitern. Die Visionäre hinter dem Onlineshop, Roman Hartmann und Tobias Schubert, gaben bekannt, dass die wirtschaftliche Situation und die erfolglosen Restrukturierungsmaßnahmen zu dem Schritt führten.

"Schweren Herzens" – Onlineshop Farmy schließt per sofort eine Abschiedserklärung: "Schweren Herzens verabschieden wir uns von euch, geschätzte Kundinnen und Kunden". Sie seien das zentrale Element der visionäre n Geschäftsidee gewesen: " Nachhaltige und regionale Produzenten direkt vom Feld an eure Haustür zu bringen.

". Soll Farmy seine Kundschaft informieren, dass sich "die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so verändert haben, dass wir diesen Weg nicht weitergehen können.

Zudem hätten die erfolgten Restrukturierungsmassnahmen nicht zur gewünschten Sanierung von Farmy" geführt. Farmy wurde 2014 von Roman Hartmann und Tobias Schubert in Zürich gegründet und hat mittlerweile über 160 Mitarbeitende an den Standorten Zürich sowie in den Büros in Berlin und Barcelona. Der neue Leiter des Newsdesk der Basler Zeitung ist ab Oktober 2025 eine ehemalige Ressortleiterin von 20 Minuten für das Ressort Basel. Zuvor war sie als BA-Studentin an der Universität Basel und arbeitete seit 2012 im Lokaljournalismus





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