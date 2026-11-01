Online-Käufe ohne Abholung: Warum Schweizer Plattformen Probleme mit Geistern haben

Warum werden online gekaufte Waren in der Schweiz nicht abgeholt? Plattformen wie Trovas und Mofahub kämpfen mit nicht zahlenden Käufern und psychologischen Gründen.

Immer mehr Schweiz er Menschen verkaufen ihre gebrauchten Gegenstände über Internetplattformen anstatt sie bei der Brocki zu spenden. Doch diese digitale Tendenz bringt ein neues Problem mit sich: Online verkaufte Ware wird häufig von der Kundschaft nicht abgeholt. Dies führt zu erheblichen logistical Schwierigkeiten für Verkäufer und Plattformbetreiber, die nun mit einer neuen Form der Kundenunsicherheit kämpfen müssen.

Plattformen leiden unter fehlenden Käufern

Brockis in der Schweiz klagen zunehmend über weniger hochwertige Ware, da diese vermehrt auf Online-Wiederverkaufsplattformen landet. Wer jedoch auf einem solchen Online-Marktplatz inseriert, muss damit rechnen, dass sogar bereits bezahlte Ware am Ende nicht abgeholt wird. Mehrere Wiederverkaufsplattformen bestätigten dies gegenüber der Nachrichtenagentur Nau.ch und teilten zudem ihre besten Anekdoten aus dem Alltag mit nicht auftauchenden Käufern.

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Dieses Phänomen kann auch für ernsthafte Probleme sorgen, wie Nau.ch weiß. Besonders bei sperrigen Waren, die physisch abgeholt werden müssen, platzen Verkäufe oft nach der eigentlichen Transaktion. Peter Troxler, der Gründer der Schweizer Kleinanzeigen- und Verkaufsplattform Trovas, bestätigte diese Situation. Er erklärte, dass Verkäufer leider immer wieder erleben, dass Käufer die abgemachte Ware nicht abholen, was zu frustrierenden Situationen führt.

Die Anekdoten der Plattformen verdeutlichen das Ausmaß des Problems. Mit einem VW-Polo versuchte ein Käufer beispielsweise, einen dreitürigen Schrank abzuholen, was natürlich unmöglich war. Andere Käufer bemerkten erst bei der Abholung, dass das gekaufte Sofa nicht durch das Treppenhaus passte. Daraufhin wollten sie das Möbelstück vom Balkon abseilen, gaben jedoch in der Hälfte des Vorgangs auf, weil es zu komplex wurde.

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Spontane Entscheidungen und fehlende Planung

Auch die Plattform Mofahub, auf der Töfflis und deren Ersatzteile gehandelt werden, kennt dieses Problem gut. Mitarbeiter dort beobachten, dass insbesondere bei jüngeren Nutzern Kaufentscheidungen teilweise sehr spontan getroffen werden. Dies führe dazu, dass häufig Interesse an einem Artikel bekundet werde, bevor man die Finanzierung und den Transport geklärt habe. Die Unverbindlichkeit des Internets scheint also die Planungssicherheit zu untergraben.

Für die Verkäufer kann dies sehr mühsam sein, da sie ihre Zeit und Logistikplanung darauf ausrichten. Deshalb greifen sowohl Trovas als auch Mofahub durch, um ihre Community zu schützen. Trovas erklärt, dass auf der Plattform notorischen Geistern nach Rückmeldung der Community schnell ein Dämpfer verpasst werde. Wer mehrmals unentschuldigt nicht auftaucht, riskiert bei Trovas die Sperrung des Benutzerkontos.

Statistiken und psychologische Ursachen

Die Zahlen variieren je nach Plattform, aber das Problem ist weit verbreitet. Trovas schätzt, dass rund fünf bis zehn Prozent der Abholungen beim ersten Anlauf scheitern. Auch Mofahub geht von rund fünf Prozent der Käufe aus, die nicht abgeholt werden. Der Branchenriese Ricardo gab an, dass drei Prozent der Verkäufe dort klappen nicht. Diese Prozedentenzahlen zeigen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt.

Doch warum holen so viele ihre erstandene oder sogar bereits gekaufte Ware nicht ab? Der Konsumpsychologe Christian Fichter liefert die Erklärung. Im Laden stehen Käufer dem Verkäufer gegenüber, und ein Rückzieher wäre ein sichtbarer Gesichtsverlust. Online fehle diese soziale Präsenz. Man kenne die Person nicht, sehe sie nie wieder und könne sich mit einer ausbleibenden Nachricht aus der Affäre ziehen.

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Zu diesem fehlenden sozialen Druck komme hinzu, dass das Zusagen online fast nichts kosten würden. Ein Klick genüge, es fließe kein Geld und es brauche keinen Aufwand. Wer sich so unverbindlich festlege, empfinde den Rückzug kaum als Wortbruch. Es gebe weitere Faktoren, erklärte Fichter weiter. Bei großer Auswahl blieben immer Alternativen im Hinterkopf, und man sage vorsorglich bei mehreren Angeboten zu, um sich die Option offenzuhalten. Dies erklärt das Verhalten der Käufer aus psychologischer Sicht.