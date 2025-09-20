Online-Dating: Studie stellt Bindungsqualität infrage – Community-Meinungen widersprechen

Eine neue Studie der Universität Wroclaw legt nahe, dass Beziehungen, die durch Online-Dating entstehen, weniger Intimität, Leidenschaft und Verbindlichkeit aufweisen. Die 20-Minuten-Community diskutiert die Ergebnisse kontrovers, wobei einige von positiven Erfahrungen berichten, während andere die Nachteile des Online-Datings betonen.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Wroclaw wirft ein Schlaglicht auf die Qualität von Beziehungen , die durch Online-Dating entstehen. Die Forschungsleiterin Marta Kowal stellte fest, dass Paare, die sich online kennengelernt haben, tendenziell weniger Intimität, Leidenschaft und Verbindlichkeit in ihrer Partnerschaft erleben.

Kowal vermutet, dass dies zum Teil auf die größere Vielfalt an kulturellen, sprachlichen, bildungsbezogenen und religiösen Hintergründen zurückzuführen ist, denen man beim Online-Dating begegnet. Im Gegensatz dazu treffen sich Menschen, die sich im realen Leben kennenlernen, häufiger mit Personen aus einem ähnlichen sozialen Umfeld, was die Wahrscheinlichkeit einer stabilen und zufriedenen Beziehung erhöhen kann. Diese Ergebnisse haben eine lebhafte Diskussion in der 20-Minuten-Community ausgelöst, wobei die Meinungen stark auseinandergehen und sowohl Befürworter als auch Kritiker des Online-Datings zu Wort kommen. Die Studie deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie sich Paare kennenlernen, einen Einfluss auf die Dynamik und den Erfolg ihrer Beziehung haben kann, was die anhaltende Debatte über die Vor- und Nachteile des Online-Datings befeuert.\Die Reaktionen in der 20-Minuten-Community zeigen ein differenzierteres Bild. Zahlreiche Leserinnen und Leser berichten von positiven Erfahrungen mit Online-Dating, wobei einige ihre Liebe des Lebens online gefunden haben und auch nach Jahren noch glücklich zusammen sind. Pascal, der seine Frau über Online-Dating kennenlernte, betont, dass die Art und Weise des Kennenlernens keine Rolle spielt, solange die Chemie stimmt. Er und seine Frau feiern bald ihren zehnten Hochzeitstag. Céline, die ebenfalls ihren Mann online traf, kann die Ergebnisse der Studie jedoch teilweise nachvollziehen. Sie betont die Bedeutung von gemeinsamen Werten und Zukunftsvorstellungen sowie die Notwendigkeit, die Online-Darstellung mit der Realität abzugleichen. Für sie ist die Entwicklung einer Beziehung durch Respekt, Vertrauen und Verbundenheit entscheidend, unabhängig davon, ob man sich online oder offline kennengelernt hat. Diese Erfahrungsberichte unterstreichen die Vielschichtigkeit von Online-Beziehungen und zeigen, dass der Erfolg einer Partnerschaft von individuellen Faktoren und nicht nur von der Methode des Kennenlernens abhängt.\Die Kommentarspalte der 20-Minuten-Community offenbart eine Vielzahl von Meinungen. Einige Nutzer wie qbolaa und Staubkorn_der_Matrix berichten von langjährigen, glücklichen Beziehungen, die durch Online-Dating entstanden sind, und betonen die Bedeutung von gegenseitiger Ergänzung und dem Willen, an einer Beziehung zu arbeiten. Andere Nutzer wie PepeRoncinis und Schneewittchen2.0 äußern Kritik am Online-Dating, da sie die Gefahr einer falschen Selbstdarstellung und eines künstlichen Charakters von Online-Beziehungen sehen. Sie bevorzugen das Kennenlernen im realen Leben, da es natürlicher, ehrlicher und vertrauter sei. Silversurfer84 hingegen hat die gegenteilige Erfahrung gemacht und betont, dass das Kennenlernen im realen Leben keine Garantie für eine erfolgreiche Beziehung ist. Die unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen unterstreichen die Komplexität der Thematik und zeigen, dass es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage gibt, ob Online-Dating eine erfolgreiche Basis für langfristige Beziehungen bietet. Die Debatte zeigt auch, dass es wichtig ist, individuelle Erfahrungen und Präferenzen zu berücksichtigen





