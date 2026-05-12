On records strong financial results in first quarter of 2026, with growth in all regions and product categories, and outlook for the full year of 2026 confirmed.

On, the Swiss sportswear manufacturer, has experienced a strong financial quarter in 2026 with a significant improvement in profitability and revenue. The company is well-positioned across various regions and product categories, especially the clothing and accessories segments. The management attributes this success to increased efficiency and strong market positioning. Their expansion in Asian markets, while contributing to the smallest share of overall revenue, is the fastest growing region. For the full year of 2026, On confirms the expected growth rate of 23% and lifts the margin for profitability, aiming for a target range of 19.5-20.0% EBITDA.

Der Zürcher Sportartikelhersteller On hat im ersten Quartal 2026 den Umsatz deutlich gesteigert und seine Profitabilität verbessert. Das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktkategorien.

Unter dem Strich lag das Plus bei 82 Prozent auf 103 Millionen. Die Energieeffizienzverbesserungen und die Positionierung als Premium-Marke tragen zum Wachstum bei. Die Bruttomarge stieg auf rekordhohe 64 Prozent und der Umsatz in Asien-Pazifik wuchst am schnellsten, aber mit dem kleinsten Umsatzanteil. Die Bekleidungssparte ist ein wichtiger Einstiegspunkt in die Marke.

Im Gesamtjahr 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 23 Prozent erwartet mit einem bereinigten EBITDA-Marge zwischen 19,5 und 20,0 Prozent in Aussicht gestellt





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On Sportswear Manufacturer Figures Profits Improved Market Positioning Driving Growth New Entry Points For The Brand Asia-Pacific Driving Fastest Growth Expansion Road-Map For 2026 Confirmed

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