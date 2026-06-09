Die Diskussionen um das Schweizerkreuz auf den Laufschuhen der Firma On sind um ein Kapitel reicher. Das Unternehmen hat mit einer Staatshaftungsklage gedroht und massiv Druck gegen das Institut für Geistiges Eigentum ausgeübt.

Die Diskussionen um das Schweizerkreuz auf den Laufschuhen der Firma On sind um ein Kapitel reicher. Laut NZZ am Sonntag hat das Unternehmen mit einer Staatshaftungsklage gedroht und massiv Druck gegen das Institut für Geistiges Eigentum ausgeübt.

On-Gründer gingen an die Decke. Der Verein Swissness Enforcement hatte verlangt, dass das Kreuz nur verwendet werden darf, wenn ein On-Schuh zu mindestens 60 Prozent in der Schweiz produziert wird. Der Verein liess in China durch Anwälte klären, ob das Schweizerkreuz auf den Schuhen rechtmässig ist. In der Zürcher On-Zentrale war man alarmiert, zeigt der interne E-Mail-Verkehr, welcher der NZZ vorliegt.

Die Chefs wollen, dass zwei hohe Beamte vom Fall abgezogen werden: David Stärkle, Geschäftsführer des Vereins Swiss Enforcement, sowie Felix Addor, dessen Vizepräsident und stellvertretender Direktor des IGE. Der Fall eskalierte weiter: On drohte dem IGE mit einer Staatshaftungsklage, falls ein Schaden entstehen sollte. In letzter Konsequenz müssten damit die Steuerzahler On entschädigen. Weitere Briefwechsel erweckten laut NZZ den Eindruck, dass die Behörde daraufhin dem Druck von On nachgegeben hat.

Im März wurde das neue Swissness-Gesetz zugunsten von On bekannt. Die Auflagen für den Laufschuhkonzern scheinen gering: Das Kreuz darf weiterhin die Schuhe zieren, muss aber neu zwischen den Worten Swiss und Engineering stehen. On konnte so durchsetzen, dass das Label die Schweizer Wertschöpfung in Design und Forschung widerspiegelt. Einknicken ist eine Interpretationsfrage, das beurteilt jeder aufgrund seiner Interessen anders, sagt Alexander Pfister, Leiter Rechtsdienst beim IGE.

Fakt sei, dass beide Seiten Eingeständnisse gemacht haben. Kritik an den Behörden Wirtschaftsrecht-Professor Peter V. Kunz findet klare Worte dazu. Fragwürdig sei nicht nur das Vorgehen von On. Wir müssen darauf vertrauen können, dass eine Behörde das Recht gleichmässig anwendet.

Für mich noch zweifelhafter ist das Verhalten der Behörde, so Kunz. Schlussendlich müssen wir darauf vertrauen können, dass eine Behörde das Recht gleichmässig anwendet, unabhängig vom Unternehmen, das zur Debatte steht. Die kleine Schuhfirma Lienhard in Thun produziert Swiss Made. Dass On seine Interessen mit Druck durchgesetzt haben soll, bringt Geschäftsführer Silas Schneiter zum Kochen.

Man fragt sich: Sind unsere Institutionen und die Politik beeinflussbar von grossen Playern, welche die Regeln bestimmen können? Der Staat sei da, um die Hersteller zu schützen, die in der Schweiz produzieren. Hätte eine Klage Chancen gehabt? Tobias Jaag, emeritierter Staatsrecht-Professor der Universität Zürich, ordnet ein: Eine erfolgreiche Staatshaftungsklage setzt voraus, dass die Behörde widerrechtlich gehandelt hat, und das bedeutet, dass sie gegen das Gesetz oder gegen eine Verordnung klar verstossen haben müsste.

So wie ich das beurteile, ist das hier nicht der Fall. Wertschöpfung dank Forschung oder dank Produktion? Die Meinungen gehen auseinander. On hat seine Interessen jedenfalls erfolgreich durchgesetzt. Das sagt On





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

On Schweizerkreuz Staatshaftungsklage Institut Für Geistiges Eigentum Swissness-Regeln

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

On setzt Behörden unter Druck für Schweizerkreuz auf ImportschuhenDer Schweizer Sportartikelhersteller On hat laut einem Medienbericht das Institut für Geistiges Eigentum massiv unter Druck gesetzt, um seine im Ausland produzierten Schuhe weiterhin mit dem Schweizerkreuz versehen zu dürfen. Das Unternehmen drohte mit einer Staatshaftungsklage und verlangte den Abzug zweier kritischer Beamter. Seit März 2026 darf On das Schweizerkreuz offiziell nutzen, jedoch nur zwischen den Wörtern 'Swiss' und 'Engineering'.

Read more »

Kataib Hisbollah droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte im IrakDie vom Iran unterstützte Miliz Kataib Hisbollah im Irak hat mit neuen Angriffen auf US-Militärstützpunkte gedroht, falls sich die USA direkt an der Eskalation zwischen Iran und Israel beteiligen. Die Drohung folgt auf iranische Raketenangriffe auf Israel und verschärft die Spannungen in der Region.

Read more »

Deutlich zu schnell unterwegs: Elf Lenker droht FührerausweisentzugBei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Staffeleggstrasse wurden elf Lenker mit deutlich zu hohen Geschwindigkeiten erwischt und drohen dem Führerausweisentzug.

Read more »

Kampf gegen Demenz: ETH-Forschende finden neuen Angriffs­punkt gegen AlzheimerEin Zürcher Team hat einen Wirkstoff entwickelt, der bei Mäusen typische Alzheimer-Schäden bremst. Die Substanz schützt Nervenzellen – ob sie auch Menschen helfen kann, ist noch offen.

Read more »