Die Ombudsstelle bestätigt die Medienberichterstattung von SRF im Fall Philipp Fischersind und widerspricht den Vorwürfen des Verursachers, dasלי unjust und irrelevant sei.

Der Schweizer Rundfunk SRF ist durch 27 Beanstandungen darauf aufmerksam, unfair und unverhältnismäßig im Fall Fischersind Medienbericht zu haben. Vorwürfe an den Sender hätten damit die Karriere von Patrick Fischer und dem Schweizer Sport unnötig beschカート werden lassen.

Der entscheidende Faktor liege in der Auffassung der Ombudsstelle, dass viele geäußerten Kritikpunkte gar nicht in ihre Zuständigkeit fielen. Die Überprüfung der ausgestrahlten Sendungen erfolgte lediglich, ob sie gegen das Radio- und Fernsehgesetz verstoßen. Es ging beispielsweise nicht an der Ombudsstelle, über die Entscheidung des Sportsgerichts zu urteilen. Vielmehr hatte Fischer seine Verurteilung selbst verkündet und SRF habe später darüber berichtet.

So sei die Berichterstattung sachgerecht, ausgewogen und klar von einer reißerischen Darstellung oder einer gewissenhaften Kampagne gegen Patrick Fischer geprägt. Obwohl SRF den Rücktritt von Fischer als Nationaltrainer gefordert hätte, positiv hervorgehoben. Die Ombudsstelle betont weiterhin, dass es keine Verpflichtung bestehe, in einem solchen Fall auf die Berichterstattung abzugleichen und betont, dass die Verantwortung bei der Redaktion für die Entscheidung der Veröffentlichung liege





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