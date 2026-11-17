Der Stadtrat Olten bewilligt Mittel für den VERD-Gemeindetopf. Bürger entscheiden demokratisch über die Verwendung der Gelder aus der lokalen Bezahllösung.

Der Stadtrat der Stadt Olten hat beschlossen, finanzielle Mittel aus dem sogenannten VERD- Gemeindetopf freizugeben. Dieser Beschluss beinhaltet die Genehmigung eines einmaligen Nachtragskredits in der Höhe von 4'900 Franken. Diese Gelder stammen aus dem Fonds Stadtentwicklung und wurden bereits im Jahr 2026 angesammelt. Zusätzlich werden auch künftige Einnahmen, die in den Gemeindetopf fliesen, für die Verwendung freigegeben. Das zentrale Element dieser Maßnahme ist die demokratische Mitentscheidung der Einwohnerschaft über den Einsatz dieser Finanzmittel.

Zielsetzung und Mechanismus der lokalen Wirtschaftsförderung

Die Stiftung VERD verfolgt das erklärte Ziel, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Gemeinden gezielt zu stärken. Sie setzt dabei auf Alternativen zu bestehenden Systemen, um jeder Person die Möglichkeit zu geben, Geld direkt in den eigenen Wohnort zu lenken. Die erste alternative Dienstleistung, die hierfür zur Verfügung steht, ist VERD.cash. Dabei handelt es sich um eine faire bargeldlose Bezahllösung, die lokale Geschäftsunternehmen durch extrem niedrige Gebühren entlastet. Als Gegenleistung fliesen 50% der aus diesen Transaktionen resultierenden Erträge direkt in die Gemeindetöpfe der jeweiligen Wohnorte.

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Demokratische Entscheidungsfindung durch Genossenschafter

Das Geld, das sich in diesen Gemeindetöpfen ansammelt, gehört den Einwohnerinnen und Einwohnern der entsprechenden Gemeinde. Die Befugnis, über die Verwendung dieser Gelder im Gemeindetopf zu entscheiden, liegt exklusiv bei den in der jeweiligen Gemeinde wohnhaften Mitgliedern der VERD-Genossenschaft. Jede in der Schweiz wohnhafte Person sowie jedes in der Schweiz ansässige Unternehmen kann durch den Kauf eines Anteilscheins Genossenschafter werden. In der Vergangenheit haben sich in Riggisberg und Luterbach über 80% der Genossenschafter an der demokratischen Mittelverteilrunde beteiligt. Die daraus resultierenden Projekte reichten von der Unterstützung einer Ludothek bis hin zur Finanzierung eines Begegnungsorts mit integriertem Obstplantage.

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Forschungskooperation mit der Fachhochschule Nordwestschweiz

Die VERD Purpose Genossenschaft führt in fünf ausgewählten Gemeinden eine umfassende Studie zur Partizipation durch. Die Partnergemeinden sind Burgdorf, Messen, Murten, Olten und Rubigen. Ziel ist es zu untersuchen, wie und mit welchen Mitteln möglichst viele Einwohner angesprochen und zur aktiven Teilnahme motiviert werden können. Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) unterstützt diesen Prozess wissenschaftlich. Die Untersuchung erstreckt sich auf den gesamten Ablauf, beginnend mit der Information der Bevölkerung über Projektanträge bis hin zur finalen Auswahl der finanzierten Vorhaben. Ein konkretes Ergebnis dieses Forschungsprojekts wird ein praxisorientiertes Handbuch sein. Dieses soll zukünftige Durchführung von Mittelverteilrunden in anderen Gemeinden unterstützen.

Konkrete nächste Schritte und Vetorecht des Stadtrats

Mit der Zustimmung des Stadtrats Olten zur Aktivierung des VERD-Gemeindetopfs ist der Weg für die konkrete Umsetzung geebnet. Der Stadtrat behält sich dabei ein Vetorecht gegenüber Projekten vor, die nicht den vereinbarten Rahmenbedingungen entsprechen. In den nächsten Wochen wird die Fachhochschule Nordwestschweiz den praktischen Teil der Studie in Olten starten. Der Prozess beginnt mit Interviews einzelner in Olten wohnhafter Personen. Anschliessend sollen Workshops durchgeführt werden, die der Vorbereitung der eigentlichen Mittelverteilung dienen. Dieser strukturierte Ansatz soll sicherstellen, dass alle Bevölkerungsgruppen erreicht und zur Mitgestaltung der lokalen Entwicklung motiviert werden.